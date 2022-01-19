Пожары убили двоих мужчин в Белгородской области

18 и 19 января в регионе в пожарах умерли два человека. Вчера инцидент произошёл в Борисовском районе в селе Грузское. В пожарную часть поступило сообщение о возгорании в одном из домов. Прибывшие спасатели обнаружили тело хозяина — мужчины 1960 года рождения. Огонь повредил мебель в комнате. Предполагаемой причиной возгорания стала неосторожность при курении.