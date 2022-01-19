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Пожары убили двоих мужчин в Белгородской области

19 января 07:18
Фото: пресс-служба МЧС по Белгородской области
За два дня в регионе из-за возгораний умерли два человека. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

18 и 19 января в регионе в пожарах умерли два человека. Вчера инцидент произошёл в Борисовском районе в селе Грузское. В пожарную часть поступило сообщение о возгорании в одном из домов. Прибывшие спасатели обнаружили тело хозяина — мужчины 1960 года рождения. Огонь повредил мебель в комнате. Предполагаемой причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Сегодня ночью, 19 января, в огне погиб ещё один житель региона. Пожар произошёл в селе Пушкарное Яковлевского городского округа. Огонь полностью уничтожил дом. Спасатели обнаружили тело хозяина — мужчины 1974 года рождения. Возможной причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

Кроме того, 18 января произошло ещё одно возгорание, однако обошлось без пострадавших. В Алексеевке загорелся автобус ПАЗ, огонь повредил моторный отсек и водительское сиденье. Пожар произошёл из-за неисправности электрики.

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