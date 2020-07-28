Мужчина погиб при пожаре в квартире в Белгородской области

Пожар произошёл в трёхкомнатной квартире на четвёртом этаже дома на ул. Республиканская. Огонь повредил диван, постельные принадлежности и вещи, во всей квартире закопчены стены и потолок. На месте происшествия спасатели нашли погибшего 44-летнего владельца квартиры. В ГУ МЧС по области сообщили, что в качестве возможной причины пожара могла стать неосторожность при курении.