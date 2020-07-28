Мужчина погиб при пожаре в квартире в Белгородской области

Пожар произошёл в трёхкомнатной квартире на четвёртом этаже дома на ул. Республиканская. Огонь повредил диван, постельные принадлежности и вещи, во всей квартире закопчены стены и потолок. На месте происшествия спасатели нашли погибшего 44-летнего владельца квартиры. В ГУ МЧС по области сообщили, что в качестве возможной причины пожара могла стать неосторожность при курении.
В этот же день на перекрёстке ул. Костюкова и пр. Ватутина в Белгороде загорелась Kia Rio. Вероятно, огонь вспыхнул из-за неисправного электрооборудования. Пожар удалось потушить до приезда караула, пострадал только моторный отсек автомобиля.
На ул. Полевая в селе Ржевка пожарные тушили летнюю кухню. Огонь повредил кровлю. По предварительной версии, причиной его возникновения стала шалость детей.
Днём в поле села Ездочное Чернянского района сгорело сено в тюках на площади 250 кв. метров. В тушении пожара участвовали дежурный караул и четыре добровольных команды. Вероятной причиной специалисты называют поджог.
В районе трассы Губкин — Старый Оскол Губкинского городского округа сгорело два гектара пшеницы. В ликвидации возгорания участвовали пожарные из трёх частей. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнём неизвестного.
Помимо этого, за минувшие сутки пожарные дважды выезжали на тушение сухой травы в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В Алексеевке пришлось тушить мусор на открытой площадке, в посёлке Дубовое Белгородского района — мусоропровод в панельной девятиэтажке, а на ул. Будённого в Белгороде — мусорный контейнер.