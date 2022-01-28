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В очередь на ремонт добавили ещё четыре дороги в Белгородской области

28 января 09:05
Фото: «Бел.Ру»
В список попали региональные трассы в Белгородском и Корочанском районах, в Шебекинском горокруге, а также улица в селе Яковлевского горокруга. Всего, по словам министра автодорог и транспорта Сергея Евтушенко, в регионе в текущем году по нацпроекту в порядок должны привести 97 объектов.
Сюжет
Дороги

В Белгородской области по нацпроекту отремонтируют ещё четыре дороги. Три из них — региональные: Майский — Долбино в Белгородском районе (2,8 км), Короча — Должик в Корочанском районе (1,4 км), участок Большетроицкое — Протопоповка в селе Верхнеберёзово Шебекинского горокруга.

Кроме этого, в порядок должны привести улицу Полевую в Сажном Яковлевского горокруга. Протяжённость участка составляет 1,35 км.

Всего в Белгородской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируют отремонтировать 97 дорог общей протяжённостью 134 км. Работы пройдут в этом году.

В Белгороде по нацпроекту должны отремонтировать 14 участков дорог. Работы в том числе запланированы на улицах Железнодорожной, Белинского, Молодёжной, Куйбышева, бульваре Юности и Народном бульваре.

Ремонт по нацпроекту также состоится в трёх районах и двух горокругах.

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