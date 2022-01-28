В очередь на ремонт добавили ещё четыре дороги в Белгородской области

В список попали региональные трассы в Белгородском и Корочанском районах, в Шебекинском горокруге, а также улица в селе Яковлевского горокруга. Всего, по словам министра автодорог и транспорта Сергея Евтушенко, в регионе в текущем году по нацпроекту в порядок должны привести 97 объектов.

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