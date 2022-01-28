В очередь на ремонт добавили ещё четыре дороги в Белгородской области

В Белгородской области по нацпроекту отремонтируют ещё четыре дороги. Три из них — региональные: Майский — Долбино в Белгородском районе (2,8 км), Короча — Должик в Корочанском районе (1,4 км), участок Большетроицкое — Протопоповка в селе Верхнеберёзово Шебекинского горокруга.
Кроме этого, в порядок должны привести улицу Полевую в Сажном Яковлевского горокруга. Протяжённость участка составляет 1,35 км.
Всего в Белгородской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируют отремонтировать 97 дорог общей протяжённостью 134 км. Работы пройдут в этом году.
В Белгороде по нацпроекту должны отремонтировать 14 участков дорог. Работы в том числе запланированы на улицах Железнодорожной, Белинского, Молодёжной, Куйбышева, бульваре Юности и Народном бульваре.
Ремонт по нацпроекту также состоится в трёх районах и двух горокругах.