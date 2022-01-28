Белгородец пожаловался мэру на дорогу из микрорайона Новый-2

Строительство дополнительной дороги из мкр. Новый-2 на улицу Костюкова планировали ещё в 2020 году. По словам белгородца, строить дорогу начинали, но по какой-то причине работы остановили. Сейчас из микрорайона ведёт только одна дорога.
Я каждый день пользуюсь общественным транспортом, каждый день там возникают заторы.Андрей Зорин, житель Белгорода
По словам мэра Антона Иванова, дорогу прекратили строить из-за отсутствия средств. Как только будет подтверждение федеральной поддержки, участок продолжат строить. Также мэр добавил, что из мкр. Новый-2 нужно также провести дорогу в сторону посёлка Дубовое.
Мы всё это будем обсуждать, рассчитывать. Это в первую очередь математика, а потом уже проектные и юридические решения. Строительство всех таких крупных инфраструктурных проектов требует, в первую очередь, изъятия земельных участков и снос домов. По дороге из мкр. Новый-2 все вопросы уже были решены. Сейчас там стоит вопрос финансового характера. При подтверждении федеральных денег её можно будет построить. Тогда микрорайон не будет закупорен одной маленькой дорогой.Антон Иванов
Напомним, новая дорога должны была соединить улицу Газовиков в микрорайоне Новый-2 и улицу Костюкова. О строительстве дороги тогда сообщал экс-глава департамента строительства и транспорта области Евгений Глаголев. Сейчас Глаголев находится в СИЗО, его подозревают в получении крупной взятки.