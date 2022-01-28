Белгородец пожаловался мэру на дорогу из микрорайона Новый-2

Мы всё это будем обсуждать, рассчитывать. Это в первую очередь математика, а потом уже проектные и юридические решения. Строительство всех таких крупных инфраструктурных проектов требует, в первую очередь, изъятия земельных участков и снос домов. По дороге из мкр. Новый-2 все вопросы уже были решены. Сейчас там стоит вопрос финансового характера. При подтверждении федеральных денег её можно будет построить. Тогда микрорайон не будет закупорен одной маленькой дорогой.Антон Иванов