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Posted 21 января 2022, 10:46

Published 21 января 2022, 10:46

Modified 1 декабря, 08:00

Updated 1 декабря, 08:00

Более 60% белгородцев удовлетворены качеством дорог в регионе

21 января 2022, 10:46
Сюжет
Дороги
Белгородская область вошла в число лидеров по удовлетворённости жителей качеством дорог. Об этом сообщили в региональном правительстве.

ВЦИОМ провёл опрос среди жителей 85 субъектов РФ и выявил лидеров среди регионов по удовлетворённости качеством дорог. Белгородская область вошла в топ-20 с показателем в 61%.

В тройку лидеров выбились Чечня, Севастополь и Крым, где состоянием дорог довольны 85%, 81% и 75% соответственно. Опрос проводился в декабре 2021 года, в нём приняли участие 170 тыс. человек.

Средний показатель удовлетворённости по стране составил 49%. При этом 52% опрошенных указали, что качество дорог в населённых пунктах улучшилось, аналогичный показатель по региональным трассам составил 58%. Также 43% респондентов отметили повышение доступности городских дорог и 48% — региональных.

В Белгородской области за три года отремонтировали около 670 км дорог. В 2022 году планируется отремонтировать 93 участка общей протяжённостью более 127 км.

#Новости#Общество#Белгородцы#Опрос#Дороги#ВЦИОМ
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