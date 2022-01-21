Более 60% белгородцев удовлетворены качеством дорог в регионе

Posted 21 января 2022, 10:46
Published 21 января 2022, 10:46
Modified 1 декабря, 08:00
Updated 1 декабря, 08:00
ВЦИОМ провёл опрос среди жителей 85 субъектов РФ и выявил лидеров среди регионов по удовлетворённости качеством дорог. Белгородская область вошла в топ-20 с показателем в 61%.
В тройку лидеров выбились Чечня, Севастополь и Крым, где состоянием дорог довольны 85%, 81% и 75% соответственно. Опрос проводился в декабре 2021 года, в нём приняли участие 170 тыс. человек.
Средний показатель удовлетворённости по стране составил 49%. При этом 52% опрошенных указали, что качество дорог в населённых пунктах улучшилось, аналогичный показатель по региональным трассам составил 58%. Также 43% респондентов отметили повышение доступности городских дорог и 48% — региональных.
В Белгородской области за три года отремонтировали около 670 км дорог. В 2022 году планируется отремонтировать 93 участка общей протяжённостью более 127 км.