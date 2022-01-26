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В «Белгород-медиа» опровергли информацию об увольнении главреда и директора

26 января 12:52
Фото: группа «Белгород-медиа» во «ВКонтакте»
Информацию не подтвердила главред телеканала «Белгород 24» Елена Латышева. По её словам, которые приводит «Абирег», работать продолжает и директор холдинга Алексей Жуков.

26 января несколько источников сообщали о том, что двое сотрудников МАУ «Белгород-медиа» написали заявления об увольнении. Речь шла о директоре Алексее Жукове и главном редакторе телеканала «Белгород 24» Елене Латышевой.

Последняя в свою очередь информацию об увольнении не подтвердила. При этом Латышева заявила, что не исключает ухода из холдинга в ближайшем будущем.

По её словам, Алексей Жуков тоже продолжает работать в «Белгород-медиа».

25 января мэр Антон Иванов встретился с городской молодёжью. Организатором мероприятия в «Октябре» был холдинг «Белгород-медиа». В Сети уже после встречи сообщили, что проходила она по сценарию, в котором были прописаны в том числе аплодисменты после ответов градоначальника. По словам зрителей, спрашивали определённых людей, с которыми заранее отрепетировали вопросы. Сам сценарий опубликовали в сторис в Instagram.

Мэр Антон Иванов в свою очередь отметил «ощущение скованности встречи». Градоначальник добавил, что ему хотелось больше живого общения и вопросов, которые волнуют молодёжь на самом деле.

Муниципальное автономное учреждение «Белгород-медиа» создали в 2009 году по решению Совета депутатов областного центра. В медиахолдинг входят телеканал «Белгород 24», газета «Наш Белгород», интернет-СМИ «Белгородские новости» и интернет-радиостанция «Белый город».

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