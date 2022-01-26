В «Белгород-медиа» опровергли информацию об увольнении главреда и директора

25 января мэр Антон Иванов встретился с городской молодёжью. Организатором мероприятия в «Октябре» был холдинг «Белгород-медиа». В Сети уже после встречи сообщили, что проходила она по сценарию, в котором были прописаны в том числе аплодисменты после ответов градоначальника. По словам зрителей, спрашивали определённых людей, с которыми заранее отрепетировали вопросы. Сам сценарий опубликовали в сторис в Instagram.