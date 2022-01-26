Мэр Белгорода Антон Иванов пообещал учесть ошибки при встречах с молодёжью

Кроме того, в Сеть попал и сценарий мероприятия, в котором были прописаны аплодисменты после каждого ответа мэра. Ещё одним поводом для недовольства стал «добровольно-принудительный» характер мероприятия, а также массовая подписка на Instagram градоначальника. Сообщается, что главред и директор холдинга написали заявления об увольнениях, однако по данным СМИ, заявления были написаны ещё до эфира, а главный редактор «Белгород-медиа» Елена Латышева позже опровергла сообщения о своём увольнении.