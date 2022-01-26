Мэр Белгорода Антон Иванов пообещал учесть ошибки при встречах с молодёжью

Глава администрации сообщил о том, что допущенные во время мероприятия ошибки будут учтены. По его словам, подобные встречи продолжатся, а молодые люди смогут задать интересующие их вопросы, удобны они или нет.
Антон Иванов написал, что в целом мероприятие ему понравилось, однако он всё равно ощутил некую скованность встречи. По его словам, подобные эфиры стоит проводить максимально открыто.
Мэр отметил, что хотел бы более живого диалога, чтобы узнать, какие вопросы по-настоящему интересуют белгородскую молодёжь. Он также пригласил всех, кто хотел, но не смог прийти, на следующую встречу.
Напомним, мероприятие организовал холдинг «Белгород-медиа». Эфиром белгородцы оказались недовольны и высказали претензии. По некоторым данным, вопросы с участниками перед встречей отрепетировали, а некоторые из них и вовсе не смогли их задать.
Кроме того, в Сеть попал и сценарий мероприятия, в котором были прописаны аплодисменты после каждого ответа мэра. Ещё одним поводом для недовольства стал «добровольно-принудительный» характер мероприятия, а также массовая подписка на Instagram градоначальника. Сообщается, что главред и директор холдинга написали заявления об увольнениях, однако по данным СМИ, заявления были написаны ещё до эфира, а главный редактор «Белгород-медиа» Елена Латышева позже опровергла сообщения о своём увольнении.