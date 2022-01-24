Упущенный доход музея-диорамы в Белгороде компенсируют из бюджета

Ещё на пресс-конференции 18 января губернатор Вячеслав Гладков напомнил, что вход в музей-диораму после открытия будет бесплатным. На оперативном совещании в региональном правительстве 24 января вернулись к этому вопросу. Глава региона отметил, что у сотрудников музея возникли опасения по поводу возможного снижения доходов.
Гладков заявил, что повода для переживаний нет. «Упущенный доход мы компенсируем из бюджета», — добавил губернатор. Он поручил министерству культуры встретиться с сотрудниками музея и всё им объяснить.
В музее продолжаются преобразования. Уже выполнены общестроительные работы, заменили инженерные сети. С 1 марта в здании займутся реставрацией полотна диорамы. Также в планах — обновление постоянной экспозиции с внедрением мультимедийных технологий.
Музей-диораму «Курская битва. Белгородское направление» построили в 1985 году. В 2020-м в здании начался первый капитальный ремонт. На время работ экспонаты перевезли на улицу Мичурина, 43.
В конце 2021 года споры вызвало то, что будет за музеем-диорамой. Одним из предложений было создание парка мирного времени, но в этой концепции не нашлось места для военной техники и памятника павшим в Афганистане. Мэр Белгорода Антон Иванов согласился, что памятники переносить нельзя.