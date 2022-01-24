Упущенный доход музея-диорамы в Белгороде компенсируют из бюджета

В конце 2021 года споры вызвало то, что будет за музеем-диорамой. Одним из предложений было создание парка мирного времени, но в этой концепции не нашлось места для военной техники и памятника павшим в Афганистане. Мэр Белгорода Антон Иванов согласился, что памятники переносить нельзя.