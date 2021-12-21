Гладков прокомментировал нашумевшую концепцию парка мирного времени в Белгороде

Posted 21 декабря 2021, 17:01
Published 21 декабря 2021, 17:01
Modified 1 декабря, 08:50
Updated 1 декабря, 08:50
На прямой линии 21 декабря главе региона напомнили о вызвавшей жаркие споры концепции парка мирного времени за диорамой в Белгороде. Люди разделились на два лагеря. Одни просят не убирать танки и памятник павшим в Афганистане, другие согласны, что лучше в парке мирного времени уйти от темы войны.
Идею обустройства рекреационной зоны ранее представили в том числе глава компании Lorem ipsum Ян Визинберг и архитектор Алекс Битус. В их компетентности глава региона не сомневается: «Мы пригласили одно из лучших архитектурных бюро не только в нашей стране, но и в мире», — отметил губернатор.
Сам подход к обсуждению Вячеслав Гладков назвал правильным. Губернатор согласен, что у белгородцев могут быть разные мнения.
Есть идея, которая на сегодняшний день обсуждается. Кому-то нравятся танки, кому-то не нравятся. Кому-то нравится одно, кому-то — другое. Есть идеи, которые предлагается всем обсудить. Это же город, где живёт огромное количество людей. Ещё большее количество людей сюда приезжает: гости, жители других районов, сёл, деревень. Белгород — достояние страны. Давайте обсудим, в какую сторону развиваться. Примем решение — и будем делать.Вячеслав Гладков
Губернатор рад, что концепция вызвала много разных эмоций у белгородцев, и вместе с тем выразил надежду, что обсуждение принесёт позитивный результат.
На вопрос о том, хватит ли в регионе денег, чтобы воплотить грандиозные проекты, Гладков ответил, что тему денег и ресурсов оставляет за собой. «Самое главное — чтобы мы договорились, чего мы хотим в итоге получить», — заключил губернатор.