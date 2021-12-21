Гладков прокомментировал нашумевшую концепцию парка мирного времени в Белгороде

На прямой линии 21 декабря главе региона напомнили о вызвавшей жаркие споры концепции парка мирного времени за диорамой в Белгороде. Люди разделились на два лагеря. Одни просят не убирать танки и памятник павшим в Афганистане, другие согласны, что лучше в парке мирного времени уйти от темы войны.