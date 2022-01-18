Вход в музей-диораму в Белгороде будет бесплатным

«Если мы говорим о патриотическом воспитании детей, а сами берём деньги, — с моей точки зрения, это верх цинизма. Я хочу, чтобы в диораму шла очередь больше, чем на каток. Я не боюсь очередей. Если очередь есть после реализации проекта — значит, он востребован», — пояснил Гладков.