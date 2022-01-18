Вход в музей-диораму в Белгороде будет бесплатным

Posted 18 января 2022, 15:07
Published 18 января 2022, 15:07
Modified 1 декабря, 08:35
Updated 1 декабря, 08:35
Главу региона спросили, не потеряет ли музей-диорама в Белгороде деньги, которые раньше получали от платы за вход. Гладков заметил, что такие доходы в доковидный период составляли 3,5 млн рублей в год и эти потери просто компенсировали из областного бюджета.
«Если мы говорим о патриотическом воспитании детей, а сами берём деньги, — с моей точки зрения, это верх цинизма. Я хочу, чтобы в диораму шла очередь больше, чем на каток. Я не боюсь очередей. Если очередь есть после реализации проекта — значит, он востребован», — пояснил Гладков.
Губернатор добавил, что сам был инициатором приостановки капитального ремонта музея. Формат музея нужно было менять для молодёжи, чтобы был интерактив, который отвлечёт их от планшетов и гаджетов.
В ремонте принимает участие подрядчик, который делал последний музей в Прохоровке.