Убытки общественного транспорта в Белгороде составили 119 млн рублей

Posted 15 декабря 2021, 09:37
Published 15 декабря 2021, 09:37
Modified 1 декабря, 08:35
Updated 1 декабря, 08:35
Анализ бухгалтерской отчётности ЕТК показал убыточность предприятия. За девять месяцев общественный транспорт перевёз почти 45 млн пассажиров. Убытки при этом составили 119 млн рублей, ещё 59 млн — непокрытые прошлогодние убытки.
По состоянию на ноябрь текущего года уставной капитал компании составил 546,4 млн рублей. 54% капитала принадлежит департаменту имущественных и земельных отношений, городскому округу — 31,5%, а Белгородскому району — около 14,5%.
Долю города в уставном капитале предложили передать областному правительству. Инициатором стала городская администрация. По словам заммэра Сергея Некипелова, в последнее время все расходы на перевозки пассажиров берёт на себя областной бюджет. Также Белгород не рассматривается как самостоятельное образование в рамках перевозок. Ввиду этого уставной капитал города и предложили передать правительству.