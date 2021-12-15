Убытки общественного транспорта в Белгороде составили 119 млн рублей

Долю города в уставном капитале предложили передать областному правительству. Инициатором стала городская администрация. По словам заммэра Сергея Некипелова, в последнее время все расходы на перевозки пассажиров берёт на себя областной бюджет. Также Белгород не рассматривается как самостоятельное образование в рамках перевозок. Ввиду этого уставной капитал города и предложили передать правительству.