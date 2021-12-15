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Posted 15 декабря 2021, 09:37

Published 15 декабря 2021, 09:37

Modified 1 декабря, 08:35

Updated 1 декабря, 08:35

Убытки общественного транспорта в Белгороде составили 119 млн рублей

15 декабря 2021, 09:37
Сюжет
Новости Белгорода
В 2021 году автобусы ЕТК перевезли около 45 млн пассажиров, однако предприятие понесло убытки в 119 млн рублей. Ещё 59 млн рублей составили непокрытые убытки прошлого, сообщили в горсовете.

Анализ бухгалтерской отчётности ЕТК показал убыточность предприятия. За девять месяцев общественный транспорт перевёз почти 45 млн пассажиров. Убытки при этом составили 119 млн рублей, ещё 59 млн — непокрытые прошлогодние убытки.

По состоянию на ноябрь текущего года уставной капитал компании составил 546,4 млн рублей. 54% капитала принадлежит департаменту имущественных и земельных отношений, городскому округу — 31,5%, а Белгородскому району — около 14,5%.

Долю города в уставном капитале предложили передать областному правительству. Инициатором стала городская администрация. По словам заммэра Сергея Некипелова, в последнее время все расходы на перевозки пассажиров берёт на себя областной бюджет. Также Белгород не рассматривается как самостоятельное образование в рамках перевозок. Ввиду этого уставной капитал города и предложили передать правительству.

#Новости#Экономика#Новости Белгорода#Автобус по расписанию#Общественный транспорт#ЕТК#Убытки#Единая транспортная компания
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