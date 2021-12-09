Белгородку нашли мёртвой в загоревшемся доме

8 декабря в селе Горовое Красногвардейского района загорелся частный дом. Звонок диспетчерам поступил в 11:00. О возгорании сообщили обеспокоенные соседи.
Местные жители вызвали пожарных и рассказали, что в загоревшемся доме могут находиться люди. На место пожара незамедлительно выехал караул. Прибывшие на место пожарные приступили к разведке помещения и тушению огня.
В одной из комнат нашли женщину 1937 года рождения. Она не подавала признаков жизни. Пожар успел охватить две комнаты и повредить вещи и мебель. Повредил огонь 30 квадратных метров площади помещения, а также закоптил стены и потолок.
Предположительной причиной возгорания стала неосторожность при курении. Пожар потушили за полчаса.