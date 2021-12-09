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Белгородку нашли мёртвой в загоревшемся доме

9 декабря 2021, 07:48
Фото: МЧС по Белгородской области
В дежурную часть позвонили обеспокоенные соседи, когда заметили, что из дома валит чёрный дым. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

8 декабря в селе Горовое Красногвардейского района загорелся частный дом. Звонок диспетчерам поступил в 11:00. О возгорании сообщили обеспокоенные соседи.

Местные жители вызвали пожарных и рассказали, что в загоревшемся доме могут находиться люди. На место пожара незамедлительно выехал караул. Прибывшие на место пожарные приступили к разведке помещения и тушению огня.

В одной из комнат нашли женщину 1937 года рождения. Она не подавала признаков жизни. Пожар успел охватить две комнаты и повредить вещи и мебель. Повредил огонь 30 квадратных метров площади помещения, а также закоптил стены и потолок.

Предположительной причиной возгорания стала неосторожность при курении. Пожар потушили за полчаса.

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