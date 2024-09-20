В ДТП с четырьмя авто под Белгородом погибла женщина и пострадал ребёнок

На дороге произошла авария с участием четырёх автомобилей. Погибла 39-летняя водитель Peugeot. Её юный пассажир получил травмы. Подробности происшествия сообщили в региональном УМВД.