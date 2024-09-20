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Погибла женщина

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2024
Дрон-камикадзе взорвался в квартире жилого дома в Шебекино
Утром 4 августа город в белгородском приграничье подвергся атакам беспилотников ВСУ. По предварительным данным, в квартире после взрыва погибла женщина.
4 августа, 07:57
2023
В ДТП с четырьмя авто под Белгородом погибла женщина и пострадал ребёнок
На дороге произошла авария с участием четырёх автомобилей. Погибла 39-летняя водитель Peugeot. Её юный пассажир получил травмы. Подробности происшествия сообщили в региональном УМВД.
21 марта 2023, 12:49
2022
При обстреле белгородского Головчино погибла женщина
Населённый пункт обстреляли со стороны Украины. Снаряды попали в центр села, написал губернатор Вячеслав Гладков в своём-телеграм канале.
3 октября 2022, 06:21
Белгородка погибла из-за подгоревшей на плите еды
ЧП произошло 14 сентября в посёлке Ракитное. Погибшую хозяйку квартиры нашли на полу, сообщили в МЧС.
15 сентября 2022, 09:11

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