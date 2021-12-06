Гладков потребовал проверить котельные многоквартирных домов в Белгородской области

Проблема формировалась в течение длительного времени. Претензии к работе управляющей компании у жителей были ещё с 2013 года. (УК — прим. ред.) забросили качественно обслуживать, не работали с жителями, не приняли решение, за счёт каких средств и когда будет заменено вышедшее из эксплуатации оборудование. Довели до начала отопительного сезона, и дальше нарастающим снежным комом всё это превратилось в большую проблему. Вячеслав Гладков