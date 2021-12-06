Гладков потребовал проверить котельные многоквартирных домов в Белгородской области

Posted 6 декабря 2021, 07:40
Published 6 декабря 2021, 07:40
Modified 1 декабря, 08:54
Updated 1 декабря, 08:54
На оперсовещании 6 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил главам муниципальных образований до конца недели проверить многоквартирные дома, чтобы понять, насколько проблема с нефункционирующими котельными характерна для других многоэтажек области.
Также Гладков прокомментировал ситуацию, с которой столкнулись жители дома № 53 по улице Щорса в Белгороде — в холодное время года люди лишились тепла и горячей воды из-за вышедшей из строя крышной котельной.
Проблема формировалась в течение длительного времени. Претензии к работе управляющей компании у жителей были ещё с 2013 года. (УК — прим. ред.) забросили качественно обслуживать, не работали с жителями, не приняли решение, за счёт каких средств и когда будет заменено вышедшее из эксплуатации оборудование. Довели до начала отопительного сезона, и дальше нарастающим снежным комом всё это превратилось в большую проблему. Вячеслав Гладков
К слову, вечером 5 декабря жителям злополучного дома по улице Щорса предложили три варианта решения проблемы. Пока возле здания стоит мобильная котельная установка, которую запустят в случае ЧП. Крышная котельная работает, но тепла в доме не хватает.