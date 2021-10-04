В Белгородской области проверили школьные пищеблоки и обеденные залы

Не должно получиться так, что, если ремонт запланирован на 2024 год, то мы будем ждать, держать детей и родителей в напряжении и рисковать их здоровьем. Вне зависимости от ремонтов в школы необходимо приобрести пароконвектоматы. Пароконвектомат — это 60% успеха. Столы — не самое главное, что нужно менять. Сейчас самое главное, что нужно заменить — это оборудование, которое сильно влияет на здоровье детей.Вячеслав Гладков