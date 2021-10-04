В Белгородской области проверили школьные пищеблоки и обеденные залы

В 87,5% школ региона работают столовые полного цикла, в 12,1% — доготовочные, а в 0,4% — буфеты-раздаточные. Все школы оснащены холодильным оборудованием и электрическими плитами, свыше 40% пищеблоков имеют пароконвектоматы (профессиональное кухонное тепловое оборудование).
Современной мебелью оснащены только 70% школьных столовых региона, 8% не соответствуют проектной мощности, а в 7% школьных столовых недостаточно посадочных мест. Отметим, что за последние три года, с 2019 по 2021 год, в 83 школах региона была обновлена материально-техническая база столовых. Ещё в 100 школах обновление технического оснащения столовых запланировано на 2022–2024 годы в рамках капремонтов.
До 1 ноября мы разработаем стандарт школьного питания, техническое оснащение и ремонт оборудования пройдёт в рамках капитальных ремонтов.Елена Тишина, начальник департамента образования Белгородской области
По словам Елены Тишиной, в дооснащении технологическим оборудованием нуждаются школы Белгородского района, Старооскольского горокруга, Ровеньского, Чернянского и Прохоровского районов. В создании дополнительных посадочных мест нуждаются школы Прохоровского района.
Не должно получиться так, что, если ремонт запланирован на 2024 год, то мы будем ждать, держать детей и родителей в напряжении и рисковать их здоровьем. Вне зависимости от ремонтов в школы необходимо приобрести пароконвектоматы. Пароконвектомат — это 60% успеха. Столы — не самое главное, что нужно менять. Сейчас самое главное, что нужно заменить — это оборудование, которое сильно влияет на здоровье детей.Вячеслав Гладков
Также Вячеслав Гладков подчеркнул, что проверки столовых школ, техникумов и колледжей должны быть внезапные и выборочные, никакого планового контроля быть не должно: «Если есть нарушения, пощады никому не давать».
Напомним, Вячеслав Гладков поручил разработать стандарт школьного питания. В формировании меню примут участие родители учеников общеобразовательных учреждений. При составлении меню упор сделают на качестве и полезности еды. 23 августа текущего года на оперсовещании Елена Тишина представила доклад о разработке стандарта питания. На обед детям предложили подавать борщ, тушёный минтай, капусту с мясом, щи, котлеты, салат из свёклы, моркови и яблок. Подобные кулинарные изыски в правительстве не оценили.