В России предложили продлить новогодние каникулы работающим пенсионерам

Депутат предложил увеличить продолжительность новогодних каникул, но не для всех, а для работающих пенсионеров. Фёдоров считает, что эта категория граждан должна отдыхать с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. То есть речь идёт о выделении дополнительных четырёх выходных дней.
Предложение депутат направил на имя главы Министерства труда и соцзащиты РФ Антона Котякова.
Следующие новогодние каникулы продлятся десять дней — с 31 декабря по 9 января. Ранее правительство сделало последний день года официальным выходным.
Ближайшие длинные выходные ожидают россиян в ноябре. Нерабочими будут дни с 4 по 7 ноября в честь Дня народного единства. 3 ноября станет сокращённым рабочим днём.