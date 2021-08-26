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В России предложили продлить новогодние каникулы работающим пенсионерам

26 августа 2021, 12:07
Фото: ИА «Бел.Ру»
К отдыху им могут добавить четыре дня. С соответствующей просьбой к главе Минтруда обратился депутат Госдумы Евгений Фёдоров, пишут «Известия».

Депутат предложил увеличить продолжительность новогодних каникул, но не для всех, а для работающих пенсионеров. Фёдоров считает, что эта категория граждан должна отдыхать с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. То есть речь идёт о выделении дополнительных четырёх выходных дней.

Предложение депутат направил на имя главы Министерства труда и соцзащиты РФ Антона Котякова.

Следующие новогодние каникулы продлятся десять дней — с 31 декабря по 9 января. Ранее правительство сделало последний день года официальным выходным.

Ближайшие длинные выходные ожидают россиян в ноябре. Нерабочими будут дни с 4 по 7 ноября в честь Дня народного единства. 3 ноября станет сокращённым рабочим днём.

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#Новости#Пенсионеры#Новогодние каникулы#Общество
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