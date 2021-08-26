В России предложили продлить новогодние каникулы работающим пенсионерам

Депутат предложил увеличить продолжительность новогодних каникул, но не для всех, а для работающих пенсионеров. Фёдоров считает, что эта категория граждан должна отдыхать с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. То есть речь идёт о выделении дополнительных четырёх выходных дней.