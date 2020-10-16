Правительство РФ сделало 31 декабря выходным днём

Posted 16 октября 2020,, 08:41
Published 16 октября 2020,, 08:41
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В документе отмечается, что 2 и 3 января выпадают на обычные выходные дни. Власти решили перенести их на две пятницы — 5 ноября и 31 декабря.
Переносы есть и в феврале: суббота перед Днём защитника Отечества переносится на понедельник. Это позволит гражданам отдохнуть с воскресенья по вторник.
В будущем году россиян ждут каникулы 1 по 10 января и небольшие праздничные перерывы — с 21 по 23 февраля и с 6 по 8 марта. Майские праздники разбили на две части: с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.
В июне запланированы выходные с 12-е по 14-е число, а в ноябре — с 4-е по 7-е. Такой порядок ранее предложил Минтруд, посчитав, что это позволит рационально использовать выходные и нерабочие дни.