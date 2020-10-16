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Posted 16 октября 2020,, 08:41

Published 16 октября 2020,, 08:41

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Правительство РФ сделало 31 декабря выходным днём

16 октября 2020, 08:41
Глава кабмина Михаил Мишустин утвердил график праздничных дней на будущий год. С учётом переносов пятница, 31 декабря 2021-го, станет выходным.

В документе отмечается, что 2 и 3 января выпадают на обычные выходные дни. Власти решили перенести их на две пятницы — 5 ноября и 31 декабря.

Переносы есть и в феврале: суббота перед Днём защитника Отечества переносится на понедельник. Это позволит гражданам отдохнуть с воскресенья по вторник.

В будущем году россиян ждут каникулы 1 по 10 января и небольшие праздничные перерывы — с 21 по 23 февраля и с 6 по 8 марта. Майские праздники разбили на две части: с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.

В июне запланированы выходные с 12-е по 14-е число, а в ноябре — с 4-е по 7-е. Такой порядок ранее предложил Минтруд, посчитав, что это позволит рационально использовать выходные и нерабочие дни.

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#Новости#Общество#Новый год#Выходной#31 декабря
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