Как разобраться в квитанции ЖКХ: расшифровка и советы

Разобраться, что включает в себя квитанция на оплату услуг ЖКХ в 2021 году, поможет норма закона. Согласно ей, если лицо арендует недвижимость у предприятия или собственника, то он и оплачивает затраты за проживание. Счета приходят как объединённые в одном документе, так и раздельно, в зависимости от управляющей организации. Однако зачастую услуги электро-, газо- и водообеспечение включаются в разные квитанции за ЖКХ.