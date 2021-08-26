Как разобраться в квитанции ЖКХ: расшифровка и советы

Posted 26 августа 2021, 07:18
Published 26 августа 2021, 07:18
Modified 1 декабря, 07:00
Updated 1 декабря, 07:00
Платёжный документ, по которому потребитель оплачивает коммунальные услуги, составляют и направляют управляющие организации. Именно они вычисляют суммы за водоснабжение, квартиру, а также капремонт.
Электроэнергию и газоснабжение в общей квитанции ЖКХ вы не найдёте, потому что организации, предоставляющие услуги, являются их поставщиками и берут деньги напрямую, а не через УК.
Однако, если вашим домом заведует ТСЖ или ЖСК, то в квитанции ЖКХ включаются все виды услуг, включая счета ресурсоснабжающих организаций.
Также формировать квитки могут и в Едином расчётно-кассовом центре (ЕРЦК или РЦК), которые создают специально в муниципалитетах. Организации осуществляют сбор данных с многоквартирных домов, УК или ТСЖ, а затем передают их в ресурсоснабжающие организации. Следующим шагом ЕРЦК является формирование счетов и отправка их жильцам. Благодаря этому человек может оплатить своё проживание сразу по одному документу, избегая моментов, когда возникают разные квитанции ЖКХ, в каждой из которых включена отдельная услуга.
В любом случае узнать, кто формирует квитки, можно по подписи в «шапке» документа.
Увиденная информация на квитанции ЖКХ нередко вызывает непонимание — слишком много длинных непонятных цифр. Кроме того, платёжки за квартиру могут отличаться из-за управляющей организации из-за отсутствия утверждённой формы документа. Есть лишь только ориентировочный бланк квитка, поэтому порой даже прочитать квитанцию ЖКХ бывает сложно.
Разберём по порядку, что обязательно входит в квитанцию ЖКХ:
Перед тем, как научиться читать квитанции ЖКХ, нужно разобраться в терминологии:
Иными словами, ЖКУ — продукт работы ЖКХ. Сами понятия «жилищные услуги» и «коммунальные услуги» тоже разные.
Конкретный перечень жилищных услуг согласовывается собственниками и УК в договоре.
Чтобы научиться правильно читать квитанции ЖКХ, надо понимать, что в платёжку зачастую включаются плата за наём, за капитальный и текущий ремонт и за ЖКУ. В целом квартплата — обязательный платёж, который надо погасить за потребляемые услуги. Внушительный список включает в себя плату за водоотведение, электроснабжение и даже порой трансляцию за ТВ.
Разобраться, что включает в себя квитанция на оплату услуг ЖКХ в 2021 году, поможет норма закона. Согласно ей, если лицо арендует недвижимость у предприятия или собственника, то он и оплачивает затраты за проживание. Счета приходят как объединённые в одном документе, так и раздельно, в зависимости от управляющей организации. Однако зачастую услуги электро-, газо- и водообеспечение включаются в разные квитанции за ЖКХ.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства работает несколько правовых актов. Так, общение потребителя комуслуг и управляющей организации регламентируется Гражданским кодексом РФ, а также ФЗ «О правах потребителя», постановлением правительства, федеральными и региональными нормативными актами.
Согласно букве закона, в случае возникновения конфликтной ситуации стороны пробуют договориться и при необходимости привлекают надзорные органы. Если же мирно разрешить спор не удалось, то поставщик и потребитель отправляются в суд.
Расшифровка квитанции ЖКХ — дело не из лёгких, так как, помимо множества цифр, там есть и странные аббревиатуры. Разберём, какие бывают сокращения в квитанциях ЖКХ и что они означают.
Странная формулировка «СЭОН» обозначает название тарифа в квитанции ЖКХ и расшифровывается как единая система информирования населения. Услуга объединяет в себе рассылку сообщений гражданам о надвигающейся непогоде.
Понимается как «содержание общего имущества» и включает в себя пункты квитанции ЖКХ, которые касаются капитального ремонта, горячего и холодного водоснабжения, а также электроэнергии.
Стоит пояснить, что ранее эта статья называлась «ОДН» и означала общедомовые нужды. Её заменили на СОИ из-за жильцов, которые игнорировали полную оплату всех услуг, а УК, ТСЖ или ЖСК приходилось возвращать долги за нечестных потребителей.
Услуга распространяется только на тех жильцов, в доме которых есть домофон. Сама аббревиатура понимается как «переговорно-замочное устройство. Нередки случаи включения пункта расходов за пользование ПЗУ в разные квитанции ЖКХ.
ОДН (общедомовые нужды) в квитанции ЖКХ обозначает тоже, что и СОИ. Косвенных отличий в услугах нет. Всё зависит от того, какую аббревиатуру решит применить организация, управляющая домом.
В 2021 году в квитанцию на оплату ЖКХ включён пункт «Узлы учёта тепловой энергии». В документе сообщается, сколько ресурсов было поставлено и на основании каких тарифов рассчитывается сумма.
Аббревиатура означает «дополнительные системы кабельного программного телевидения». Стоит отметить, что этого пункта нет во многих платёжках России, так как взимаются деньги за услуги телесвязи и обслуживания общедомовой антенны, в то время как большинство жителей страны давным-давно пользуются кабельным телевидением или антенной.
В квитанцию ЖКХ входит «ПОВК», что подразумевает под собой дополнительную плату за предоставление тепла в квартиру.
В квитанциях ЖКХ также встречаются сокращения «АППЗ». Аббревиатура подразумевает под собой оплату жильцами разработки и содержания систем, оберегающих дом от внезапного возгорания. Стоит отметить, что подобные оберегающие функции распространяются только на подъезды, лестничные пролёты и тому подобное.
Такой набор букв в квитке означает все услуги, которые относятся к обеспечению работы административно-управленческого аппарата. Например, УК, а также услуг ТСЖ в квитанции ЖКХ.
То есть вы даёте деньги на покрытие расходов управляющей организации, которые она тратит на аренду офиса, зарплаты сотрудникам, а также представительские и транспортные услуги.
Подразумевает под собой затраты по сбору, ремонту и установке приборов учёта, таких как электрические или отопительные счётчики.
Считается, что правильная квитанция ЖКХ должна иметь графу «ЭЛДТ» (дневной расход по электросчётчику), однако затрата указывается не во всех регионах РФ. В то же время в другой графе могут указать и расход электроэнергии за ночь.
Понимается как «теплоэлектростанция» и объединяет в себе подачу горячей воды и отопления. Организации, которые занимаются формированием платёжек, могут вышеназванные услуги прописать как в одной графе, так и в разные строки квитанции на оплату ЖКХ.
Грозная аббревиатура означает «внутридомовое газовое обслуживание». Жильцы отдают свою «копеечку» за обслуживание трубопровода, наладку общедомового счётчика, приборов учёта загазованности, предохранительной и регулирующей арматуры, а также оборудования для подсчёта объёма газа.
Зачастую разные квитанции ЖКХ включают в себя всевозможные услуги, однако одно неизменно — это графа «Номер ПД». Аббревиатура означает «платёжный документ». Иными словами, это номер квитка, который вы получили.
По-простому это система канализации. Сокращения в квитанции ЖКХ услуга не имеет. Строка включается абсолютно во все платёжки за коммуналку. Деньги за услугу, кстати, получает обслуживающий ваш дом водоканал, а счёт формирует ваша УК.
Встречаются случаи, когда в квитанции ЖКХ собственников комуслуга прописывается отдельной графой. В любом случае оплачивать её надо один раз в месяц, как и другие.
В платёжке за квартиру обычно указывают счёт за подачу горячей и холодной воды, однако если у вас стоит колонка, то деньги за кипяток у вас не попросят.
В целом при заполнении графы жильца попросят рассчитать, сколько у него «вытекло» воды, умножив тариф на использованные кубометры живительной влаги.
Отметим, что в соседних строках составитель квитка указывает цифры за предыдущие месяцы потребления услуги.
Означает горячее водоснабжение и может считаться как «прочие услуги в квитанции ЖКХ», так как, если у жильца в квартире стоит водонагревательная колонка, то платить ему не нужно.
Летом ГВС часто отключают, чтобы наладить системы трубопровода. На это время услугу планово исключают из квитка.
На вопрос, «что такое „ХВС“ в квитанции ЖКХ», можно ответить, расшифровав аббревиатуру. ХВС — это холодное водоснабжение, услуга считается основополагающей, её подают почти во все дома. Тариф устанавливают власти региона, основываясь на установленных федеральных нормах.
Деньги берут из расчёта по общедомовым или индивидуальным приборам учёта, которые установлены в квартире.
В квартплату входят и расходы на мойку подъездов, полив и тому подобное. Сюда же приписывают различного рода подключения и даже порывы. Потребовать, чтобы «лишние» суммы убрали, можно в управляющей компании.
Так, 1 июля в Белгородской области тариф на воду проиндексировали на 4% и местные жители теперь платят 26 рублей за куб холодной воды. Большая часть затрат ГУП «Белоблводоканал» связана с расходами на оплату труда, покупку электроэнергии. При этом в обновлённый тариф включили налог на имущество, водный налог, ремонт обычный и капитальный, транспортировку воды и горюче-смазочные материалы.
Однако, несмотря на повышение в цене, в регионе 20% питьевой воды попросту теряется — в Белгородской области есть районы, где счётчики установлены только у 60% населения. То есть вода по сути льётся «мимо кассы».
Те, у кого нет нагревательного котла, увидеть это в квитанции ЖКХ могут только в холодное время года. В тёплое время об отоплении стоит позабыть. Отключить его, кстати, не могут — этому препятствует законодательство.
Отметим, что сокращения в квитанциях ЖКХ, которые обозначают услуги по отопительной системе, мы объяснили выше.
Квитанция на оплату ЖКХ — официальный платёжный документ, где прописаны данные о пользовании коммунальными услугами за реальные и прошлые расчётные периоды. Также в акте указываются задолженности (если они есть) за потребление тех или иных услуг.
Однако определённой формы квитанции на оплату ЖКХ, которая помогла бы разобраться благодаря унификации, в 2021 году нет. Минстрой выпустил только примерный вариант платёжки.
На бланке министерства перечислены виды услуг, единицы измерения, тарифы, возможные перерасчёты, коэффициенты, задолженности, неустойки, а также штрафы. Также на листе обязательно должны быть сведения о плательщике, исполнителе услуг и данные о показаниях индивидуальных приборов учёта.
Все республики и области устанавливают свои тарифы за капитальный ремонт. В целом по стране устанавливается небольшая сумма на будущие работы, которую можно посчитать, если умножить минимальный размер взноса за капремонт на общую площадь квартиры.
Если житель намеренно вычёркивает услугу из своей платёжки, то ему могут начислить долг. Стоит пояснить, что некоторые «управляйки» и ТСЖ делят задолженность одного человека сразу на всех соседей, чтобы получить недостающую сумму.
Если говорить о капремонте, то нельзя не упомянуть, что в 2019 году в Белгородской области по непонятным причинам «вычеркнули» утепление фасадов из обязательного перечня работ. Восстановить справедливость решили в 2021 году, выделив 1,7 млрд рублей, на которые запланировали отремонтировать и утеплить свыше 190 многоквартирных домов.
В Белгороде таких домов будет 55. Рабочие утеплят фасады и установят индивидуальные тепловые пункты. В целом на работу уйдёт свыше 730 млн рублей. Всего же в этом году в областном центре капитально отремонтируют 89 многоквартирных домов за 1,4 млрд рублей.
Плату за газ с вас могут брать как исходя из показателей индивидуального прибора учёта, так и опираясь на нормативы. Во втором случае размер стоимости газоснабжения будет зависеть от количества проживающих в квартире человек.
Кроме того, тот самый газовый норматив будут рассчитывать, опираясь на уточнённые данные об объёме ресурса, который тратят на подогрев воды, приготовление пищи, а также отопление помещений и количестве жильцов квартиры.
Это оборудование напрямую влияет на итоговую сумму, которую вам надо заплатить за потребляемые услуги. Поэтому следить за исправностью и точностью приборов не просто важно, а необходимо, чтобы понимать, сколько именно ресурсов вы ежемесячно используете.
Помимо этого, оборудование нужно периодически поверять. Делают это уполномоченные сотрудники для того, чтобы исключить обман жильцов и «подкручивание» счётчика.
В случае поломки прибора услуги рассчитают по усреднённому показателю, которая предусмотрена для одного человека в области.
К сожалению, неточности в платёжках — явление нередкое. При явной ошибке сначала обратитесь в саму управляющую организацию с просьбой пересчитать коммунальные услуги. Если там вас «развернули», то отправляйтесь с жалобой в контрольно-надзорные органы — в Госжилинспекцию и Роспотребнадзор. Двумя крайними исходами может стать проверка прокуратуры и судебное разбирательство.
Однако все обязательства по доказательствам в суде лягут исключительно на плечи истца. Вам придётся предоставить в высшей инстанции полный расчёт с действующими тарифами и правилами начисления платежей, чтобы доказать ошибку управляющей организации.
Потребовать снизить плату за коммуналку можно в УК и ТСЖ, которые руководят вашим домом, а также в ресурсоснабжающей организации. Однако условия, по которым могут понизить сумму, всегда индивидуальны, поэтому обратиться за конкретными объяснениями можно в свою управляющую компанию.
Сэкономить на оплате коммунальных платежей можно, если сумма в квитанциях превышает 20% от общего дохода семьи и если запрашиваемая плата необоснованно завышена. Здесь нужно пояснить, что с просьбой о пересмотре суммы за квартиру необходимо пойти в управляющую организацию.
Если там вам отказали, то смело можете идти сначала в надзорные органы (Государственный жилищный надзор, Роспотребнадзор и местное отделение прокуратуры), а затем в суд.
Также рассчитывать на снижение платёжки в цене можно в случае, если ваша УК или ресурсоснабжающая организация не хочет обслуживать приборы учёта.