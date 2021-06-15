В Белгородской области утеплят 192 дома по поручению Гладкова

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков на своей официальной странице в соцсети сообщил, что с начала июня в регионе стартовали работы по утеплению фасадов многоквартирных домов. По словам Гладкова, с таким вопросом коммунального характера к нему очень часто обращаются жители региона во время личных приёмов.