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Posted 15 июня 2021, 13:03

Published 15 июня 2021, 13:03

Modified 1 декабря, 07:54

Updated 1 декабря, 07:54

В Белгородской области утеплят 192 дома по поручению Гладкова

15 июня 2021, 13:03
Сюжет
Губернатор
На утепление фасадов многоквартирных домов и установку тепловых пунктов из региональной казны выделят 1,7 млрд рублей. Руководитель области Вячеслав Гладков заявил, что работы завершат к концу осени.

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков на своей официальной странице в соцсети сообщил, что с начала июня в регионе стартовали работы по утеплению фасадов многоквартирных домов. По словам Гладкова, с таким вопросом коммунального характера к нему очень часто обращаются жители региона во время личных приёмов.

Дело в том, что в 2019 году в Белгородской области перестали утеплять фасады МКД. Как оказалось, пункт пропал из перечня обязательных работ из-за дороговизны.

Как показала практика, капремонт без утепления фасадов имеет мало смысла. Эту ситуацию нужно было менять. При корректировке бюджета мы заложили областные средства — 1,7 млрд рублей, чтобы уже в этом году утеплить фасад 192 домов. Направленные средства также пойдут на установку индивидуальных тепловых пунктов. Вячеслав Гладков

Руководитель региона отметил, что тепловые пункты позволят регулировать степень интенсивности подачи тепла в зависимости от погоды.

В правительстве Белгородской области подчеркнули, что все работы на объектах завершат до 30 ноября этого года.

Ранее власти сообщали, что в регионе намерены подготовить программу по утеплению фасадов многоквартирных домов на ближайшие пять лет.

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#Новости#Общество#Белгородская область#Губернатор#Капремонт#Вячеслав Гладков#Мкд#Фасад#Утепление
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