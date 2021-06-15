В Белгородской области утеплят 192 дома по поручению Гладкова

Posted 15 июня 2021, 13:03
Published 15 июня 2021, 13:03
Modified 1 декабря, 07:54
Updated 1 декабря, 07:54
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков на своей официальной странице в соцсети сообщил, что с начала июня в регионе стартовали работы по утеплению фасадов многоквартирных домов. По словам Гладкова, с таким вопросом коммунального характера к нему очень часто обращаются жители региона во время личных приёмов.
Дело в том, что в 2019 году в Белгородской области перестали утеплять фасады МКД. Как оказалось, пункт пропал из перечня обязательных работ из-за дороговизны.
Как показала практика, капремонт без утепления фасадов имеет мало смысла. Эту ситуацию нужно было менять. При корректировке бюджета мы заложили областные средства — 1,7 млрд рублей, чтобы уже в этом году утеплить фасад 192 домов. Направленные средства также пойдут на установку индивидуальных тепловых пунктов. Вячеслав Гладков
Руководитель региона отметил, что тепловые пункты позволят регулировать степень интенсивности подачи тепла в зависимости от погоды.
В правительстве Белгородской области подчеркнули, что все работы на объектах завершат до 30 ноября этого года.
Ранее власти сообщали, что в регионе намерены подготовить программу по утеплению фасадов многоквартирных домов на ближайшие пять лет.