Как бороться с мошенничеством в квитанциях ЖКХ

Posted 18 августа 2021, 10:19
Published 18 августа 2021, 10:19
Modified 18 сентября 2022, 12:09
Updated 18 сентября 2022, 12:09
Чтобы квитанция ЖКХ не была оплачена трансфертами мошенникам, для избежания обмана и появления задолженностей нужно понимать, как вычислить фальшивую квитанцию. Одним из распространенных видов обмана стало создание и распечатка поддельных бланков, куда вносится расчетный счет сторонней организации. Мошенники могут притворяться работниками жилищно-коммунальной службы, пересылать поддельные письма якобы от ЖКХ на почту и т. д.
Есть несколько видов мошенничества с квитанциями. Они могут включать счета с дополнительными услугами, которые не были оказаны. Сам бланк может быть поддельным. Чтобы избежать перевода средств мошенникам, желательно сверить все реквизиты по оплате - при несовпадении хотя бы одной цифры лучше уточнить данные в управляющей компании.
Другая популярная схема мошенничества - выгодные предложения. С ними могут прийти к конкретному собственнику, которого хотят обмануть. Возможно поступление предложений с включением дома в программу капитального ремонта, благоустройством территории и т. д.
Иногда преступники выдают себя за сотрудников жилищно-коммунальной службы. Они могут прийти в униформе с инструментами и представиться газовщиками, электриками, сантехниками от УК. Преступники пытаются проникнуть внутрь квартиры под разными предлогами: проверить счетчик, трубы, выявить утечку газа и т. д. Не следует открывать дверь, если нет уверенности в том, что это действительно представитель компании. Лучше позвонить в УК и уточнить, должен ли прийти их работник или это мошенники.
Самой популярной схемой мошенничества является печать липовых (ненастоящих) квитанций по оплате ЖКХ. В почтовый ящик кладут поддельный документ якобы от УК. Выглядит квитанция обычно, в ней указана стандартная сумма, но отличаются штрихкод и реквизиты. Если выполнить по ним оплату, средства уйдут преступникам.
Чтобы избежать подобной ситуации, рекомендуется проверять квитанцию ЖКХ. На что обратить внимание:
Если какая-то информация оказалась неправильной, не стоит платить по документу. Лучше связаться с УК и уточнить, почему в документе неверные данные, менялись ли реквизиты.
Другой вид мошенничества - обход квартир с целью выполнения “плановых работ”. Сначала мошенники вешают на дверь или кладут в почтовый ящик объявление. В нем указано, что для получения услуги следует заранее записаться по указанному номеру. Нередко обманщики берут у жертвы средства за неэффективные средства и бесполезные услуги, навязывают приобретение товаров неизвестного происхождения.
Незнакомец, которого жертва пускает в дом, может подсмотреть, откуда она берет купюры, где находятся ценности, и совершить грабеж, избить или опоить потерпевшего. Чтобы избежать такой ситуации, нельзя открывать двери незнакомым лицам, так как они могут быть мошенниками.
Есть схема мошенничества с поверкой и заменой счетчиков. Жители могут получить объявление о поверке, в котором нередко дается ссылка на нормативные акты и присутствует угроза санкциями. Нередко под видом работников ЖКХ мошенники приходят в квартиры. Менять счетчики имеют право только аккредитованные компании.
Снятие пломбы со старого прибора посторонним лицом может привести к штрафам собственника. Если срок поверки счетчика приближается, нужно обращаться только в аккредитованную компанию, которая есть в реестре.
Популярный вид мошенничества - развешивание объявлений о том, что льготные категории граждан могут со скидкой поменять или отремонтировать окна, двери и т. д. На самом деле цена на услуги является завышенной. О проведении специальных программ лучше уточнить в Пенсионном фонде или службе социальной защиты.
Мошенники также могут ходить по квартирам и говорить о наличии долга, пугать отключениями. Как правило, они требуют вернуть часть долга сразу, чтобы избежать санкций. Требовать наличные средства и ходить по квартирам настоящие работники ЖКХ не могут.
Одна из схем мошенничества - замена приборов учета электроэнергии лицами, которые выдают себя за сотрудников ЖКХ. Аферисты могут представляться управляющими УК и судебными приставами. Не стоит впускать данных лиц в дом, не узнав их Ф. И. О. и не уточнив по контактам УК, действительно ли они там работают.
Мошенники под видом сотрудника УК могут выдумать задолженность, пугать отключением воды, света. Некоторые из них предлагают внести средства в счет долга прямо сейчас, чтобы избежать мер наказания. Есть случай, когда бывший работник ЖКХ, которого уволили, взял с собой базу абонентов с бывшей работы и обзванивал жителей, напоминая, что приближается срок поверки.
Чтобы не быть обманутым, лучше уточнить в УК, действующий ли это сотрудник. Иногда мошенники убеждают купить доверчивых граждан дорогое и ненужное газовое оборудование. Чаще всего жертвами становятся пожилые одинокие люди.
Траты на ремонт и обслуживание здания достаточно высоки. Данные о том, как расходуются собранные средства в ЖКХ, известны часто только в бухгалтерии управляющей компании, их нет в квитанции. Завышение стоимости проводимых работ - наиболее частая махинация среди УК. Доказать намеренное повышение расценок сложно.
Некоторые виды работ сложно выделить технически и финансово, оценить. После работ сложно понять, по какой цене были приобретены материалы. Чтобы выявить факт обмана, требуется проведение тщательного анализа с учетом средних цен материалов по рынку.
Компании, работающие в сфере ЖКХ, составляют планы работ по обслуживанию коммуникаций и уборке территории возле жилого здания. По плану есть объем работ на месяц, за которые платят жильцы по квитанции ЖКХ. В работы может быть включено агентское вознаграждение посреднической компании.
Некоторые управляющие компании отказываются ставить общедомовые счетчики для контроля расходования ресурсов, мотивируя это высокой ценой оборудования. Реальной причиной отказа может стать возможность получать разницу в оплате по показаниям счетчика и нормативам расхода.
Этот вариант мошенничества ЖКХ основывается на способах расчета расхода тепловой энергии. За счет установки новых окон, утепления лоджий и балконов потери тепла снижаются, при этом нормы остаются теми же. Объем потребляемой энергии становится меньше, чем в нормативах, что может привести к разнице между тем, что уплачено на основании показаний общедомовых счетчиков, и тем, что получено от жильцов.
При получении средств для оплаты коммунальных услуг УК может перечислять их энергоснабжающим компаниям не сразу, а через какое-то время, при этом использовать средства в своих целях для получения дохода.
Схема предполагает использование поддельных документов для платежей, где чаще всего описывается наличие задолженности. Уведомление могут кинуть в почтовый ящик или отправить по электронной почте. Перед тем как произвести оплату, требуется убедиться в подлинности квитанции ЖКХ.
Реальные долговые квитанции ЖКХ могут получить только лица, которые подписались на данную услугу при помощи официальных сервисов. Полученные данные рекомендуется повторно проверить в личном кабинете.
Существуют схемы обмана, используемые собственниками, чтобы снизить плату за потраченные энергоресурсы и ЖКУ. Недобросовестные жильцы могут изменить показания счетчика путем дополнительного сопротивления механизма или разборки прибора, скручивания показаний.
Эти методы незаконны, запрещается выполнять такие действия со своими или чужими измерительными приборами. При выявлении нарушения грозит ответственность собственникам жилья.
Установить факт мошенничества в ЖКХ достаточно сложно. При рассмотрении дела важно учитывать, когда были совершены противозаконные действия. Если преступление совершено до 12.06.2021, ответственность наступит в соответствии с существующей редакцией статьи 159.4.
Если деяние совершено позднее этой даты, квалификация осуществляется по 159-й статье. При наличии доказательства факта совершения мошеннических действий со стороны управляющей компании подать жалобу возможно в жилищную инспекцию, прокуратуру или Роспотребнадзор.
Первоначально требуется составить жалобу. В ней следует изложить суть проблемы, подтвердить право собственности на недвижимость. В документе потребуется представить реквизиты подтверждающих документов и договора, заключенного с УК. Нужно добавить пункты, которые были нарушены: некачественные услуги, отсутствие диспетчера, плохая работа сантехника, несделанный перерасчет и т. д.
Жалобу можно подать руководителю УК, если сотрудники компании не справляются со своими обязанностями. В документе требуется указать данные для обратной связи: электронную почту, телефон, адрес проживания.
Обращение в Государственную жилищную инспекцию требуется, если проблема связана с несоблюдением правил технического обслуживания. Если факт нарушений будет выявлен, руководителя привлекут к ответственности и потребуют убрать недочеты. Заявление в ГЖИ необходимо составлять по установленному образцу, приложив ответ из УК.
Если нарушены права как потребителя услуг ЖКХ, следует обратиться в Роспотребнадзор. Заявление можно составить на основе ответа из УК на первое обращение к ним. Крайние инстанции, в которые можно обратится, - прокуратура и суд. Жалоба составляется при выявлении мошеннических действий, если предыдущие варианты не помогли решить проблему.