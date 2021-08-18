Как бороться с мошенничеством в квитанциях ЖКХ

Иногда преступники выдают себя за сотрудников жилищно-коммунальной службы. Они могут прийти в униформе с инструментами и представиться газовщиками, электриками, сантехниками от УК. Преступники пытаются проникнуть внутрь квартиры под разными предлогами: проверить счетчик, трубы, выявить утечку газа и т. д. Не следует открывать дверь, если нет уверенности в том, что это действительно представитель компании. Лучше позвонить в УК и уточнить, должен ли прийти их работник или это мошенники.