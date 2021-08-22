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На поддержку белгородских фермеров и ИП выделили 180 млн рублей

22 августа 2021, 10:55
Фото: Бел.Ру
Деньги выделили по нескольким программам. Максимальный грант установили для проектов по разведению крупного рогатого скота. Об этом рассказали в правительстве региона.

Более 50 млн рублей получили победители конкурса «Агростартап». Таковых было всего 19. Максимальную сумму гранта получили проекты по разведению крупного рогатого скота, чуть меньше (5 млн рублей) — проекты других направлений.

Не обошлось и без адресной помощи. Её получили четыре предприятия области и шесть отдельных фермеров региона. На это ушло 77 млн рублей. На развитие материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов выделили 52 млн рублей.

Правительство Белгородской области отметило, что в перечень сельских территорий или территорий сельских агломераций входят все населённые пункты региона кроме Алексеевки, Белгорода, Валуек, Губкина, Старого Оскола и Шебекино.

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#Новости#Сельское хозяйство#Фермеры#Грант#Экономика
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