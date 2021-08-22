На поддержку белгородских фермеров и ИП выделили 180 млн рублей

Более 50 млн рублей получили победители конкурса «Агростартап». Таковых было всего 19. Максимальную сумму гранта получили проекты по разведению крупного рогатого скота, чуть меньше (5 млн рублей) — проекты других направлений.
Не обошлось и без адресной помощи. Её получили четыре предприятия области и шесть отдельных фермеров региона. На это ушло 77 млн рублей. На развитие материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов выделили 52 млн рублей.
Правительство Белгородской области отметило, что в перечень сельских территорий или территорий сельских агломераций входят все населённые пункты региона кроме Алексеевки, Белгорода, Валуек, Губкина, Старого Оскола и Шебекино.