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На фасаде больницы Белгорода установили плиту с именами погибших от ковида врачей

30 июня 2021, 06:52
Фото: страница Максима Баранова в Facebook
По просьбе работников медучреждения на мемориальный знак нанесли имена хирурга Петра Петрова и невролога Сергея Хорошилова.

Инициативная группа врачей обратилась к председателю правления Творческого союза «Гильдия мастеров» Максиму Баранову с просьбой увековечить память о своих коллегах, которые умерли от коронавируса. По словам художника, эскиз подготовили довольно быстро. На мемориальную плиту решили нанести имена завотделением гнойной хирургии Петра Петрова и врача, который работал с больными с ОНМК, Сергея Хорошилова.

Фото мраморного памятного знака, посвящённого медикам, Максим Баранов опубликовал на своей странице в соцсети. На мемориальной плите выгравированы имена погибших врачей и фраза «Светя другим, сгораю сам», что является эмблемой врачебной профессии.

Напомним, ранее на Аллею Славы медработников в Белгороде внесли имена 12 врачей, которые погибли при исполнении служебного долга во время пандемии ковида, среди которых два медика, работавших в областной клинической больнице, — Владимир Куликовский и Эдуард Жиров. Также в Сети есть «Список памяти» медработников, которые умерли от коронавируса.

Отметим, что ранее в депздраве сообщали о намерении увековечить память медиков, погибших от ковида, в музее медицины в Борисовке.

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