На фасаде больницы Белгорода установили плиту с именами погибших от ковида врачей

Напомним, ранее на Аллею Славы медработников в Белгороде внесли имена 12 врачей, которые погибли при исполнении служебного долга во время пандемии ковида, среди которых два медика, работавших в областной клинической больнице, — Владимир Куликовский и Эдуард Жиров. Также в Сети есть «Список памяти» медработников, которые умерли от коронавируса.