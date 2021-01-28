В Белгородской области хотят увековечить память медиков, погибших от коронавируса

«Мы хотели бы разместить там экспозицию обо всех людях, которые ушли из жизни в пандемию, и о тех, кто остался в живых — допустим, врачи-реаниматологи и другие, которые ещё с нами. И дай бог им здоровья спасти ещё не одну жизнь, потому что работают они бессменно и на своём альтруизме и энтузиазме», — объяснила Крылова.