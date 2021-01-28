В Белгородской области хотят увековечить память медиков, погибших от коронавируса

Как собираются увековечить память белгородских медработников, трудившихся в период пандемии, и собираются ли вообще — обсудили 27 января на брифинге с замначальника депздрава области Людмилой Крыловой.
Женщина рассказала, что в регионе обязательно появится такое место, где можно будет вспомнить тех, кто трудился в это сложное время больше остальных и погиб от COVID-19. И мест таких будет несколько.
Мы решили, что каждого медработника больше знают по месту работы его коллеги и пациенты. Поэтому мы обсудим концепцию, но предварительно увековечивание памяти жертв пандемии будет на уровне медицинской организации: где-то в центральном здании, где расположены фото ветеранов Великой Отечественной войны, заслуженные врачи. Это будет сердце медучреждения, куда приходит много людей, и каждый раз взор будет обращаться к тому человеку, которого ты знаешь. Людмила Крылова
Помимо этого, самые выдающиеся специалисты, скончавшиеся от коронавируса, появятся на Аллее Славы в областном центре. Память об стальных ушедших из жизни из-за нового вируса медиках собираются увековечить в музее медицины. Его, кстати, инициировал Владимир Куликовский — директор мединститута НИУ «БелГУ», который сам погиб из-за COVID-19 5 октября.
«Мы хотели бы разместить там экспозицию обо всех людях, которые ушли из жизни в пандемию, и о тех, кто остался в живых — допустим, врачи-реаниматологи и другие, которые ещё с нами. И дай бог им здоровья спасти ещё не одну жизнь, потому что работают они бессменно и на своём альтруизме и энтузиазме», — объяснила Крылова.
Напомним, за время пандемии в Белгородской области скончался не один медицинский работник: это и врач-онколог, и травматолог областной клинической больницы, и заведующая педиатрическим отделением Валентина Карташова, и гнойный хирург Пётр Петров. 27 января стало известно о кончине Сергея Хорошилова — заведующего отделением нарушения мозгового кровообращения в горбольнице № 2 Белгорода. Он переболел новым вирусом ещё в декабре, но смерть может быть связана с осложнениями после перенесённой инфекции.