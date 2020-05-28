Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

У скончавшегося в Белгороде врача-травматолога подтвердили коронавирус

28 мая 2020, 09:45
Фото: сайт Белгородской областной клинической больницы
О его смерти региональный депздрав сообщил 27 мая, однако тогда говорили о подозрении на COVID-19. Таким образом, это 17-й летальный исход для пациентов с коронавирусом в регионе и третий скончавшийся с подтверждённым вирусом врач.

В правительстве Белгородской области сообщили, что умерший накануне 50-летний врач-травматолог был инфицирован COVID-19. Он контактировал с заражённым пациентом, лечился в горбольнице № 2.

После подтверждения диагноза его внесли в официальную статистику умерших. Таких случаев в регионе теперь 17. Это третий медик, который скончался по причинам, связанным с COVID-19: 26 апреля умер врач из онкологического диспансера, а 23 мая – заведующая педиатрическим отделением Ракитянской ЦРБ.

Всего в Белгородской области по состоянию на 28 мая зарегистрировали 2059 случаев заражения коронавирусом. За сутки прирост составил, напомним, 79 человек.

В больницах региона лечатся 388 пациентов, на дому – 936. К аппаратам ИВЛ подключены 18 заболевших.

Выписаны по выздоровлении 718 человек: 307 из стационаров, 411 – амбулаторно.

Режим самоизоляции дома соблюдают 3945 граждан, в обсерваторе – 20. По контакту с заражёнными изолировано 1993 человека. Уклоняющихся от самоизоляции нет.

Материалы по теме
Стали известны подробности заражения врача и пациента в областной больнице БелгородаГубернатор Белгородской области рассказал о скончавшемся с COVID-19 врачеВ Белгороде умер врач-травматолог с подозрением на коронавирус
#Новости#COVID-19#Белгород#Коронавирус#Белгородская область#Врач#Голосование по Конституции#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18