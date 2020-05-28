У скончавшегося в Белгороде врача-травматолога подтвердили коронавирус

В правительстве Белгородской области сообщили, что умерший накануне 50-летний врач-травматолог был инфицирован COVID-19. Он контактировал с заражённым пациентом, лечился в горбольнице № 2.
После подтверждения диагноза его внесли в официальную статистику умерших. Таких случаев в регионе теперь 17. Это третий медик, который скончался по причинам, связанным с COVID-19: 26 апреля умер врач из онкологического диспансера, а 23 мая – заведующая педиатрическим отделением Ракитянской ЦРБ.
Всего в Белгородской области по состоянию на 28 мая зарегистрировали 2059 случаев заражения коронавирусом. За сутки прирост составил, напомним, 79 человек.
В больницах региона лечатся 388 пациентов, на дому – 936. К аппаратам ИВЛ подключены 18 заболевших.
Выписаны по выздоровлении 718 человек: 307 из стационаров, 411 – амбулаторно.
Режим самоизоляции дома соблюдают 3945 граждан, в обсерваторе – 20. По контакту с заражёнными изолировано 1993 человека. Уклоняющихся от самоизоляции нет.