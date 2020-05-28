У скончавшегося в Белгороде врача-травматолога подтвердили коронавирус

О его смерти региональный депздрав сообщил 27 мая, однако тогда говорили о подозрении на COVID-19. Таким образом, это 17-й летальный исход для пациентов с коронавирусом в регионе и третий скончавшийся с подтверждённым вирусом врач.

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