Бассейны в школах Белгородской области заливают бетоном

Posted 28 июня 2021, 15:16
Published 28 июня 2021, 15:16
Modified 1 декабря, 08:46
Updated 1 декабря, 08:46
Во время обсуждения безопасности детей на водных объектах на еженедельном оперсовещании регионального правительства 28 июня глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о проблеме отсутствия в школах бассейнов.
Приходишь в учреждение и видишь бассейн с бетоном — и сделали какой-то хозяйственный блок для административного персонала. Я в ужасе. Вячеслав Гладков
Руководитель региона отметил, что по данным управления физкультуры и спорта, умеют плавать только 23% детей. Вячеслав Гладков предложил департаменту образования и управлению физической культуры и спорта Белгородской области провести всеобуч по плаванию для детей региона.
Отметим, что только за прошедшие выходные на водоёмах Белгородской области утонули восемь человек, один из которых — ребёнок. 26 июня на пруду села Архангельское Старооскольского городского округа погиб мальчик 2007 года рождения.
Также 23 июня на водоёме, не оборудованном для купания, в селе Посохово Валуйского района дедушка решил научить внучку плавать — мужчина и девочка скончались.
О ситуации со статистикой смертности на водоёмах резко высказался Вячеслав Гладков на оперсовещании, заявив, что из-за подобного отношения к безопасности детей «хоронят каждую неделю». Теперь в Белгородской области будут проводить ежедневные инспекции зон для купания.