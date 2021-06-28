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Posted 28 июня 2021, 15:16

Published 28 июня 2021, 15:16

Modified 1 декабря, 08:46

Updated 1 декабря, 08:46

Бассейны в школах Белгородской области заливают бетоном

28 июня 2021, 15:16
Сюжет
Дети
По словам главы региона, изменённые помещения для оздоровления отдают под хозяйственные кабинеты администрации учебных заведений. По подсчётам управления физкультуры и спорта, плавать умеют только 23% детей.

Во время обсуждения безопасности детей на водных объектах на еженедельном оперсовещании регионального правительства 28 июня глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о проблеме отсутствия в школах бассейнов.

Приходишь в учреждение и видишь бассейн с бетоном — и сделали какой-то хозяйственный блок для административного персонала. Я в ужасе. Вячеслав Гладков

Руководитель региона отметил, что по данным управления физкультуры и спорта, умеют плавать только 23% детей. Вячеслав Гладков предложил департаменту образования и управлению физической культуры и спорта Белгородской области провести всеобуч по плаванию для детей региона.

Отметим, что только за прошедшие выходные на водоёмах Белгородской области утонули восемь человек, один из которых — ребёнок. 26 июня на пруду села Архангельское Старооскольского городского округа погиб мальчик 2007 года рождения.

Также 23 июня на водоёме, не оборудованном для купания, в селе Посохово Валуйского района дедушка решил научить внучку плавать — мужчина и девочка скончались.

О ситуации со статистикой смертности на водоёмах резко высказался Вячеслав Гладков на оперсовещании, заявив, что из-за подобного отношения к безопасности детей «хоронят каждую неделю». Теперь в Белгородской области будут проводить ежедневные инспекции зон для купания.

Гладков о безопасности детей на пляжах: Хороним каждую неделю
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#Новости#Общество#Белгородская область#Дети#Губернатор#Эксклюзив#Плавание#Бассейн#Вячеслав Гладков
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