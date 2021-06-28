В Белгородской области будут ежедневно проверять пляжи после роста числа утопленников

Posted 28 июня 2021, 08:40
Published 28 июня 2021, 08:40
Modified 1 декабря, 08:46
Updated 1 декабря, 08:46
28 июня секретарь Совета безопасности Белгородской области Олег Мантулин доложил о результатах проверки по организации отдыха на воде в регионе, которое ведомство проводило совместно с МЧС и ГИМС.
Так, по словам чиновника, инспекция показала, что ряд пляжей не соответствуют требованиям правил охраны жизни и здоровья людей на водных объектах. На отдельных участках не предусмотрены удобные заходы в воду, достаточное количество профессиональных спасателей и наличие у них служебных удостоверений, а также наличие полного перечня необходимого спасательного оборудования.
Кроме того, на некоторых пляжах не проведена санитарно-эпидемиологическая подготовка и не исследовано дно водоёмов. Также не покошена трава, отсутствуют буйки, спасательные вышки и сигнальные флаги. По данным Мантулина, с начала года произошло 31 происшествие, где погибли 25 человек, четверо из которых — дети.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков возмутился сложившейся ситуацией и поручил проводить на пляжах региона регулярное патрулирование. График инспекций подготовят до конца июля. Патрулирование пляжных зон будут проводить до тех пор, пока ситуация не исправится.
Мне не нужно проверять пляжи вместе с главами муниципалитетов. Все кураторы выходят проверять пляжи ежедневно без предупреждения. Ездить проверять вместе нет смысла. Вячеслав Гладков
Напомним, что в Белгородской области находится 809 водных объектов, из которых только 67 оборудованы как места для летнего отдыха. Если в некоторых муниципалитетах работают несколько пляжей, то в Губкинском и Новооскольском горокругах, Ивнянском, Корочанском и Прохоровском районах оборудовали только по одной зоне отдыха.