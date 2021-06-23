Программы НИУ «БелГУ» получили признание в рейтинге Ганзейской лиги

Posted 23 июня 2021, 10:51
Published 23 июня 2021, 10:51
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
В прошлом году НИУ «БелГУ» оценивался как ключевой участник НОЦ «Инновационные решения в АПК» и занял в рейтинге 82-е место. В этом году эксперты оценивали НИУ «БелГУ» по двум проектам: участию в НОЦ мирового уровня «Инновационные решения в АПК» и развитию волонтёрского движения в условиях пандемии коронавируса.
Оба проекта получили достойную оценку: проект НОЦ «Инновационные решения в АПК» занял 20-е место в рейтинге по направлению «Промышленное внедрение результатов НИОКР» / Industrial Application, а проект развития волонтёрского движения «Горячие сердца» стал пятым в новой категории «Кризисное управление» / Crisis Management.
Улучшил свои позиции университет и в общем рейтинге инновационных университетов (Innovative universities), заняв 70-е место (в 2020 г. — 82-е место). Пятёрка лидеров данного рейтинга выглядит следующим образом: Массачусетский технологический институт (1-е место), Стэнфордский университет (2-е место), Школа Минерва на базе Института Кек (3-е место), Университет штата Аризона (4-е место) и Университет прикладных наук Ханзе (5-е место).
Результаты рейтинга были объявлены на недавно состоявшейся онлайн-конференции членов Новой Ганзейской лиги, в которой приняли участие представители 175 вузов. Там же было принято решение о проведении третьей Международной конференции Новой Ганзейской лиги университетов в 2022 году в Белгороде на базе НИУ «БелГУ». Мы ожидаем приезда около двухсот ректоров ведущих вузов мира. Это будет большое событие не только для Белгородской области, но и для страны, так как подобные форумы позволяют лучше понять и скорректировать образовательные и исследовательские траектории с учётом глобальных процессов.Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ», профессор
НИУ «БелГУ», как и в прошлом году, оказался единственным российским участником рейтинга, при этом география рейтинга заметно расширилась.
Для справки: Рейтинг WURI предназначен для оценки реального вклада университета в развитие общества, делает акцент на творческих и инновационных подходах университетов, промышленном применении результатов НИОКР, успешных стартапах и предпринимательских проектов, социальной ответственности, организации и реализации программ академической мобильности. В 2021 году в рейтинг ввели пятое направление — Crisis management, чтобы оценить вклад университетов в борьбу с пандемией и сопровождающими её социально-экономическими вызовами обществу.