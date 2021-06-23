Программы НИУ «БелГУ» получили признание в рейтинге Ганзейской лиги

Результаты рейтинга были объявлены на недавно состоявшейся онлайн-конференции членов Новой Ганзейской лиги, в которой приняли участие представители 175 вузов. Там же было принято решение о проведении третьей Международной конференции Новой Ганзейской лиги университетов в 2022 году в Белгороде на базе НИУ «БелГУ». Мы ожидаем приезда около двухсот ректоров ведущих вузов мира. Это будет большое событие не только для Белгородской области, но и для страны, так как подобные форумы позволяют лучше понять и скорректировать образовательные и исследовательские траектории с учётом глобальных процессов.Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ», профессор