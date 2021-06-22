В Ботаническом саду НИУ «БелГУ» прошёл детский инклюзивный праздник

Я очень рада вас всех видеть в этом замечательном живописном месте — Ботаническом саду НИУ «БелГУ»! Спасибо уважаемой Галине Анатольевне Пятых и Совету отцов Белгородской области за помощь в организации нашего общего мероприятия для деток и их родителей! Большое спасибо уважаемой Светлане Юрьевне Борухе за приглашение, за возможность принять участие в таком прекрасном концерте и оценить всю красоту ботанического сада! Я желаю всем получить удовольствие от концерта и хорошо провести время вместе, по-семейному.Юлия Алексеева