В Ботаническом саду НИУ «БелГУ» прошёл детский инклюзивный праздник

Posted 22 июня 2021, 10:26
Published 22 июня 2021, 10:26
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Инклюзивный праздник в самом зелёном и цветущем уголке Белгорода — Ботаническом саду НИУ «БелГУ» — состоялся по приглашению Светланы Борухи — директора Белгородской государственной филармонии, члена Общественной палаты Белгородской области, заместителя председателя общественного Совета партийного проекта партии «Единая Россия» «Крепкая Семья». Инициативу провести такой инклюзивный праздник для детей поддержали Совет отцов, уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области Галина Пятых и благотворитель Юлия Алексеева.
19 июня в Ботаническом саду НИУ «БелГУ» собрались дети из организаций «Солнце в руках», «Синяя птица», семьи из общественной организации «Многодетные мамы Белогорья», а также дети представителей Совета отцов Белгородской области.
Всё действие проходило на Поляне сказок. Гостей встречали аниматоры, с которыми ребята с удовольствием играли, затем дети приняли участие в творческом мастер-классе — плели венки, изготавливали маски, поделки из природных материалов. Иногда приходилось звать на помощь родителей, которые с неменьшим интересом принимались что-то вырезать, клеить, рисовать.
После занимательного мастер-класса детей ждало вкусное угощение.
Ещё одним приятным подарком и для детей, и для родителей стал концерт артистов Белгородской государственной филармонии, который проходил под открытым небом. Великолепно были исполнены любимые всеми детские и современные композиции.
Перед концертом ко всем гостям праздника обратилась уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области Галина Пятых.
Дорогие дети, я желаю, чтобы ваше лето было безопасным, весёлым, интересным. Чтобы каждая секунда наполнялась добром, счастьем и любовью ваших родителей.Галина Пятых
Светлана Юрьевна со сцены поблагодарила Олега Полухина — ректора НИУ «БелГУ» за совместные летние мероприятия на свежем воздухе и за такое чудесное место, как ботанический сад.
С организацией инклюзивного детского праздника помогла благотворитель Юлия Алексеева.
Я очень рада вас всех видеть в этом замечательном живописном месте — Ботаническом саду НИУ «БелГУ»! Спасибо уважаемой Галине Анатольевне Пятых и Совету отцов Белгородской области за помощь в организации нашего общего мероприятия для деток и их родителей! Большое спасибо уважаемой Светлане Юрьевне Борухе за приглашение, за возможность принять участие в таком прекрасном концерте и оценить всю красоту ботанического сада! Я желаю всем получить удовольствие от концерта и хорошо провести время вместе, по-семейному.Юлия Алексеева
В благодарность за такой чудесный праздник ребята из организаций «Солнце в руках» и «Синяя птица» вручили почётным гостям свои рисунки.
Все участники праздника — и взрослые, и дети выразили большую благодарность за этот чудесный день и за то внимание и заботу, которые проявили организаторы.