НИУ «БелГУ» вошёл в топ-100 предметного Шанхайского рейтинга в пятый раз

В сотню лучших вузов мира опубликованного сегодня предметного Шанхайского рейтинга ARWU вошли пять российских университетов: Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Томский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет и Уфимский государственный авиационный технический университет.
НИУ «БелГУ» вместе с НИТУ МИСИС входит в группу 76-100 предметной области «Металлургический инжиниринг». По словам ректора НИУ «БелГУ», профессора Олега Полухина, материаловедение было выбрано одним из приоритетных направлений реализуемой университетом программы повышения конкурентоспособности среди мировых научно-образовательных центров. Специально для развития материаловедческого кластера и нанотехнологий на базе вуза был сформирован технопарк «Высокие технологии БелГУ», в котором разместились ведущие подразделения нанотехнологического профиля: НОиИЦ «Наноструктурные материалы и нанотехнологии», НИИ материаловедения и инновационных технологий, НИЛ объемных наноструктурных материалов, ЦКП «Технологии и материалы НИУ «БелГУ».
Оборудование этих подразделений, в которое вложено около полутора миллиардов рублей, по своим техническим характеристикам не уступает лучшим зарубежным научным лабораториям. Но главное наше достижение – это формирование сильных научных коллективов. Выдающиеся учёные, в том числе вернувшиеся из-за рубежа, сформировали собственные научные школы, а их ученики – молодые учёные реализуют сегодня уже собственные проекты. Поэтому, несмотря на то, что наш университет не входит в число вузов, которые получают государственную поддержку по проекту «5-100», мы с 2017 года удерживаем позицию 76-100 в Шанхайском предметном рейтинге,Олег Полухин
В комментарии РИА Новости глава региона Вячеслав Гладков отметил, что нанотехнологии в материаловедении – одно из перспективных научных направлений, которые развивает Белгородский государственный университет.
Важно, что при этом вуз остаётся базовой площадкой научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК». В свою очередь, мы готовы поддерживать НИУ «БелГУ» во всех начинаниях.Вячеслав Гладков