НИУ «БелГУ» вошёл в топ-100 предметного Шанхайского рейтинга в пятый раз

Оборудование этих подразделений, в которое вложено около полутора миллиардов рублей, по своим техническим характеристикам не уступает лучшим зарубежным научным лабораториям. Но главное наше достижение – это формирование сильных научных коллективов. Выдающиеся учёные, в том числе вернувшиеся из-за рубежа, сформировали собственные научные школы, а их ученики – молодые учёные реализуют сегодня уже собственные проекты. Поэтому, несмотря на то, что наш университет не входит в число вузов, которые получают государственную поддержку по проекту «5-100», мы с 2017 года удерживаем позицию 76-100 в Шанхайском предметном рейтинге,Олег Полухин