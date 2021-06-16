Дорогой друг, или Кого продают белгородцы: белка-летяга, Крутой Кот и пони

Последний чудо-друг в нашем списке — не самое стандартное животное. Зато с ним вы точно выделитесь среди многочисленных кошечек и собачек ваших знакомых. На Харгоре продают белку-летягу. Особенность этой серой красавицы в том, что между лапами у неё есть специальные перепонки, благодаря которым она может летать. А если учесть, что образ жизни у неё в основном ночной или сумеречный, то у вас дома за 10 000 рублей может появиться личный Бэтмен. В городе конкурировать по необычности такой домашний любимец сможет разве что с питоном, которого владелец регулярно выгуливает в парке Победы.