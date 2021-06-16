Дорогой друг, или Кого продают белгородцы: белка-летяга, Крутой Кот и пони

Питомцы — это не только пушистые обнимания и радостные взгляды у входной двери, когда вы возвращаетесь с работы. В отдельных случаях это очень дорогое удовольствие. Но как говорилось в знаменитой фразе Кейнса: «Спрос рождает предложение». Видимо, белгородцы могут себе позволить дорогих (во всех смыслах этого слова) друзей.
Журналисты «Бел.Ру» просмотрели сайт «Авито» и нашли несколько интересных объявлений о продаже дорогих животных в Белгороде. Так, самым дорогим оказался кот. Чёрного кота предлагают забрать за 1 млн рублей. И это не животное элитных пород, а просто Крутой Кот, как утверждает сам продавец. Убедить покупателей отдать такую сумму за четверолапого хозяин решил описанием своего питомца:
Шикарный кот с идеальным характером, очень умный, спокойный, воспитанный. Переименовать можете в любое имя, отзывается на все имена с буквой С. Свою цену полностью оправдывает. Сергей
Также жителям области предлагают приобрести верховую лошадь за 350 000 рублей. Удовольствие не дешёвое, но это и не котёнок. К тому же владелец утверждает, что лошадка не заезжена, 170 см в холке, здорова, любопытна, не пуглива, да ещё и «с красивыми природными движениями».
А если кто-то решится осуществить детскую мечту и обзавестись маленькой лошадкой, то на белгородском рынке и такие имеются. «Шетлендского пони» продают за 60 000 рублей: ходит в поводу, знает трюки, хорошо стабунивается, «общительный и компанейский парень». Единственный нюанс — пони без документов. Зато хозяин готов его обменять, хоть и не указал, на что конкретно.
Если же вернуться к более привычным животным, вмещающимся в квартиру, то белгородец Евгений выставил на продажу собаку. По виду — обычная дворняга, причём достаточно взрослая. В описании тоже ничего особенного нет. Владелец обошёлся двумя словами: «Лучшая собака». Почему нас заинтересовало это объявление? Потому что лучшего пса продают за 150 000 рублей. Если он не приносит вам кофе по утрам, то лучше 100 раз подумать, стоит ли он таких денег.
Но если собака действительно нужна, и не какая-нибудь, а породистая, с родословной, чтобы умиляла всех вокруг, то будьте готовы отдать за неё кругленькую сумму. Например, очаровательного щенка бивер-йорка («карманная собачка») продают за 85 000 рублей. Пишут, что мальчик родился с уникальным окрасом, поэтому годится для шоу и разведения.
Хочется сэкономить лишние 10–30 тысяч рублей? Есть щенки спаниеля за 70 000 рублей, королевские пудели по 60 000 рублей, а за 50 000 рублей можно забрать малышей мальтийской болонки или корги. Если остановитесь на последнем, то есть шанс попасть с пушистым любимцем на парад корги. Один такой недавно состоялся в Белгороде. Вдруг организаторы решат сделать это мероприятие доброй традицией.
Последний чудо-друг в нашем списке — не самое стандартное животное. Зато с ним вы точно выделитесь среди многочисленных кошечек и собачек ваших знакомых. На Харгоре продают белку-летягу. Особенность этой серой красавицы в том, что между лапами у неё есть специальные перепонки, благодаря которым она может летать. А если учесть, что образ жизни у неё в основном ночной или сумеречный, то у вас дома за 10 000 рублей может появиться личный Бэтмен. В городе конкурировать по необычности такой домашний любимец сможет разве что с питоном, которого владелец регулярно выгуливает в парке Победы.
Но если сильно тратиться на животных в ваши планы не входило, но поглаживать кого-то пушистого вечерами всё же хочется, можно забрать собаку или кошку из местных приютов, передержек или пунктов временного содержания. Один из таких — «Добрый дом». Познакомиться с историями малой части постояльцев этого приюта можно в публикации на «Бел.Ру». Забрав оттуда четверолапого, вы не только обзаведётесь другом, но и поможете изрядно переполненному приюту.