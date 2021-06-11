Стрелявший в хаски сотрудник «Агро-Белогорья» через суд восстановился на работе

Как установил суд, белгородец лишился работы на фоне негативных комментариев по поводу истории с собакой. В итоге получилось, что трудовые права мужчины нарушили, уволив его по собственному желанию «фактически в отсутствие волеизъявления работника на увольнение по собственному желанию», говорится в релизе. В подтверждение законности решения гендиректор ООО «Яковлевский комбикормовый завод» смог предоставить лишь копию заявления.