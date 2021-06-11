Стрелявший в хаски сотрудник «Агро-Белогорья» через суд восстановился на работе

В феврале 2021 года в Сети опубликовали историю о собаке, которая пострадала на территории Яковлевского комбикормового завода. Тогда выяснилось, что в хаски из пневматической винтовки выстрелил, чтобы отпугнуть, замдиректора по безопасности и административно-хозяйственным вопросам.
В тот же день, когда история получила огласку, в пресс-службе холдинга прокомментировали, что работника уволили.
Мужчина не согласился с решением работодателя и обратился в суд. Герой истории просил признать приказ об увольнении незаконным, восстановить его на работе в той же должности, взыскать с ответчика средний заработок за время вынужденного прогула — 84 602,82 рубля, компенсацию морального вреда — 100 000 рублей.
Как установил суд, белгородец лишился работы на фоне негативных комментариев по поводу истории с собакой. В итоге получилось, что трудовые права мужчины нарушили, уволив его по собственному желанию «фактически в отсутствие волеизъявления работника на увольнение по собственному желанию», говорится в релизе. В подтверждение законности решения гендиректор ООО «Яковлевский комбикормовый завод» смог предоставить лишь копию заявления.
В итоге суд частично удовлетворил исковые требования белгородца. Приказ об увольнении признали незаконным — мужчину восстановили на работе в той же должности. Вместе с тем с компании в пользу истца постановили взыскать компенсацию за время вынужденного прогула в 56 696 рублей и компенсацию морального вреда в 10 тыс. рублей.
Решение вступило в силу.
Напомним, что хаски потерялся и забрёл на территорию завода. Пса ранили, но он выжил. Животному помогли в ветеринарной клинике. Кроме этого, после огласки истории нашлись хозяева пса.