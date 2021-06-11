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Стрелявший в хаски сотрудник «Агро-Белогорья» через суд восстановился на работе

11 июня 2021, 13:18
Фото: ИА «Бел.Ру»
Кроме этого, мужчине удалось получить компенсацию за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда, но в меньшей сумме, чем планировалось изначально. Решение Яковлевского районного суда вступило в силу.

В феврале 2021 года в Сети опубликовали историю о собаке, которая пострадала на территории Яковлевского комбикормового завода. Тогда выяснилось, что в хаски из пневматической винтовки выстрелил, чтобы отпугнуть, замдиректора по безопасности и административно-хозяйственным вопросам.

В тот же день, когда история получила огласку, в пресс-службе холдинга прокомментировали, что работника уволили.

Мужчина не согласился с решением работодателя и обратился в суд. Герой истории просил признать приказ об увольнении незаконным, восстановить его на работе в той же должности, взыскать с ответчика средний заработок за время вынужденного прогула — 84 602,82 рубля, компенсацию морального вреда — 100 000 рублей.

Как установил суд, белгородец лишился работы на фоне негативных комментариев по поводу истории с собакой. В итоге получилось, что трудовые права мужчины нарушили, уволив его по собственному желанию «фактически в отсутствие волеизъявления работника на увольнение по собственному желанию», говорится в релизе. В подтверждение законности решения гендиректор ООО «Яковлевский комбикормовый завод» смог предоставить лишь копию заявления.

В итоге суд частично удовлетворил исковые требования белгородца. Приказ об увольнении признали незаконным — мужчину восстановили на работе в той же должности. Вместе с тем с компании в пользу истца постановили взыскать компенсацию за время вынужденного прогула в 56 696 рублей и компенсацию морального вреда в 10 тыс. рублей.

Решение вступило в силу.

Напомним, что хаски потерялся и забрёл на территорию завода. Пса ранили, но он выжил. Животному помогли в ветеринарной клинике. Кроме этого, после огласки истории нашлись хозяева пса.

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