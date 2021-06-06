«Намахать» по-белгородски, чиновники в колясках: что обсуждали в воскресенье

В Старом Осколе в микрорайоне Конева утром 6 июня заметили странную машину — она вся была обклеена женскими прокладками. Кто и с какой целью использовал средство гигиены, пока остаётся неизвестным. Но хозяину автомобиля это точно доставило немало неприятных минут.
Несколько людей из руководства Старого Оскола 3 июня вместе с активистами сели в инвалидные коляски и проехались по городу. Не везде у них это получилось. Где-то среда всё ещё остаётся недоступной, а где-то даже после ремонта в лучшую сторону мало что поменялось.
Это три из пяти слов, которые учёные и команда «Яндекса» назвали белгородскими, то есть употребляемыми в регионе, максимум — ещё в нескольких соседних.
Всего белгородцам приписали пять слов. Ещё два — замахаться и пахучка. Тремпеля мы в списках не нашли.