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«Намахать» по-белгородски, чиновники в колясках: что обсуждали в воскресенье

6 июня 2021, 16:00
В выходные резонанс получили акция на инвалидных колясках в Старом Осколе, исследования «Яндекса» о местных словечках и яркая месть в том же Старом Осколе.

Машина от истерички?

В Старом Осколе в микрорайоне Конева утром 6 июня заметили странную машину — она вся была обклеена женскими прокладками. Кто и с какой целью использовал средство гигиены, пока остаётся неизвестным. Но хозяину автомобиля это точно доставило немало неприятных минут.

«Восьмёрку» старооскольца обклеили женскими прокладками
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Недоступная и для чиновников среда

Несколько людей из руководства Старого Оскола 3 июня вместе с активистами сели в инвалидные коляски и проехались по городу. Не везде у них это получилось. Где-то среда всё ещё остаётся недоступной, а где-то даже после ремонта в лучшую сторону мало что поменялось.

Чиновники Старого Оскола сели в инвалидные коляски
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Намахать, мантулить и кеся-меся

Это три из пяти слов, которые учёные и команда «Яндекса» назвали белгородскими, то есть употребляемыми в регионе, максимум — ещё в нескольких соседних.

Всего белгородцам приписали пять слов. Ещё два — замахаться и пахучка. Тремпеля мы в списках не нашли.

«Яндекс» назвал «мантулить» и «намахать» белгородскими словами
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