«Намахать» по-белгородски, чиновники в колясках: что обсуждали в воскресенье

Несколько людей из руководства Старого Оскола 3 июня вместе с активистами сели в инвалидные коляски и проехались по городу. Не везде у них это получилось. Где-то среда всё ещё остаётся недоступной, а где-то даже после ремонта в лучшую сторону мало что поменялось.