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«Восьмёрку» старооскольца обклеили женскими прокладками

6 июня 2021, 08:55
Фото: Oskol Stelit | Старый Оскол во "ВКонтакте"
Странную машину заметили в микрорайоне Конева у дома № 13. Кто это сделал и что ему за это положено — пока не знаем.

Утром 6 июня у дома № 13 в микрорайоне Конева в Старом Осколе заметили ВАЗ-2108, сплошь обклеенный женскими средствами гигиены. Фотографию опубликовали в группе «Oskol Stelit | Старый Оскол» во «ВКонтакте».

Опубликованный пост за три часа посмотрело 12 тысяч человек. Один из популярных комментариев: «Завидую людям, у которых есть так много свободного времени». Но были и те, кто философски воспринял ситуацию: «Люди разучились разговаривать. Можно же выяснить отношения по-другому». А кто-то — практично: «Наверное, забеременела. Он не захотел признавать ребёнка… Классика. Теперь ей девять месяцев прокладки не понадобятся. Избавилась от запасов».

#Новости#Конева#Машина#Месть#Нарочно не придумаешь#Фотофакт#Новости Старого Оскола#Происшествия
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