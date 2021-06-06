«Восьмёрку» старооскольца обклеили женскими прокладками

Опубликованный пост за три часа посмотрело 12 тысяч человек. Один из популярных комментариев: «Завидую людям, у которых есть так много свободного времени». Но были и те, кто философски воспринял ситуацию: «Люди разучились разговаривать. Можно же выяснить отношения по-другому». А кто-то — практично: «Наверное, забеременела. Он не захотел признавать ребёнка… Классика. Теперь ей девять месяцев прокладки не понадобятся. Избавилась от запасов».