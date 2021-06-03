Стало известно, где построят двухэтажные дома для детей-сирот в Белгороде

Согласно документам госзакупок, подрядчик должен будет сдать шесть объектов до 1 октября, а один на месяц раньше — к 1 сентября. Два дома в районе переулка Пригородного и один в переулке 2-м Окраинном будет строить ООО «Каньон» за 36,36 млн рублей.