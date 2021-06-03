Стало известно, где построят двухэтажные дома для детей-сирот в Белгороде

Согласно данным сайта госзакупок, семь двухэтажных домов с однокомнатными квартирами построят в разных частях Белгорода — рядом с ул. 8 Марта, пер. 2-м Окраинным и пер. Пригородным. На одном этаже разместят по восемь квартир. В среднем на строительство одного дома будет потрачено 12,12 млн рублей. Источником финансирования выступают субсидии из областного бюджета.
Тендеры на строительство четырёх зданий на ул. 8 Марта управление муниципального заказа мэрии Белгорода разместило 11 и 24 мая. Однако первый электронный аукцион признали несостоявшимся, потому что ни одна организация не подала заявку на участие.
В районе переулка 2-го Окраинного в Белгороде администрация планирует построить один жилой двухэтажный дом. Два дома для детей-сирот расположатся и в районе переулка Пригородного.
Согласно документам госзакупок, подрядчик должен будет сдать шесть объектов до 1 октября, а один на месяц раньше — к 1 сентября. Два дома в районе переулка Пригородного и один в переулке 2-м Окраинном будет строить ООО «Каньон» за 36,36 млн рублей.
Организации предстоит построить двухэтажные одноквартирные дома, облицевать фасад металлическим сайдингом под дерево и покрыть крышу металлочерепицей. В здании оборудуют чердак и техподполье, где разместятся электрощитовая и водомерный узел. В самих квартирах постелют ламинат и керамическую плитку с гидроизоляцией. В целом на строительство недвижимости потратят 84,85 млн рублей.
О домах для детей-сирот сообщил мэр Белгорода Юрий Галдун. Глава городской администрации попросил будущих соседей сирот не возмущаться по поводу такого расположения домов, а, наоборот, поддержать ребят и помочь им в социализации.