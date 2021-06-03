Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стало известно, где построят двухэтажные дома для детей-сирот в Белгороде

3 июня 2021, 07:10
Фото: ИА «Бел.Ру»
Двухэтажные домики с металлическим сайдингом под дерево появятся в частном секторе областного центра. На строительство недвижимости потратят 84,85 млн рублей.

Согласно данным сайта госзакупок, семь двухэтажных домов с однокомнатными квартирами построят в разных частях Белгорода — рядом с ул. 8 Марта, пер. 2-м Окраинным и пер. Пригородным. На одном этаже разместят по восемь квартир. В среднем на строительство одного дома будет потрачено 12,12 млн рублей. Источником финансирования выступают субсидии из областного бюджета.

Тендеры на строительство четырёх зданий на ул. 8 Марта управление муниципального заказа мэрии Белгорода разместило 11 и 24 мая. Однако первый электронный аукцион признали несостоявшимся, потому что ни одна организация не подала заявку на участие.

В районе переулка 2-го Окраинного в Белгороде администрация планирует построить один жилой двухэтажный дом. Два дома для детей-сирот расположатся и в районе переулка Пригородного.

Фото: скриншот с сайта госзакупок

Согласно документам госзакупок, подрядчик должен будет сдать шесть объектов до 1 октября, а один на месяц раньше — к 1 сентября. Два дома в районе переулка Пригородного и один в переулке 2-м Окраинном будет строить ООО «Каньон» за 36,36 млн рублей.

Организации предстоит построить двухэтажные одноквартирные дома, облицевать фасад металлическим сайдингом под дерево и покрыть крышу металлочерепицей. В здании оборудуют чердак и техподполье, где разместятся электрощитовая и водомерный узел. В самих квартирах постелют ламинат и керамическую плитку с гидроизоляцией. В целом на строительство недвижимости потратят 84,85 млн рублей.

О домах для детей-сирот сообщил мэр Белгорода Юрий Галдун. Глава городской администрации попросил будущих соседей сирот не возмущаться по поводу такого расположения домов, а, наоборот, поддержать ребят и помочь им в социализации.

«Это дети, а не маргиналы»: мэр Белгорода рассказал о строительстве домов для сирот
Узнать подробнее

Материалы по теме
В таунхаусе для детей-сирот в Белгородской области нашли серьёзные нарушенияДом для детей-сирот в Строителе Белгородской области построили с дефектамиВячеслав Гладков поручил следить за качеством домов для детей-сирот в Алексеевке
#Новости#Юрий Галдун#Квартиры#Мэрия белгорода#Белгород#Госзакупки#Дети-сироты#Есть повод#Новости Белгорода#Эксклюзив#Город
Подпишитесь
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
В Белгороде УК заставляла жильцов покупать скамейки в подвал
Вчера, 19:59