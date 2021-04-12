Вячеслав Гладков поручил следить за качеством домов для детей-сирот в Алексеевке

Posted 12 апреля 2021, 14:51
Published 12 апреля 2021, 14:51
Modified 1 декабря, 08:46
Updated 1 декабря, 08:46
Проекты блокированных жилых домов в Алексеевке продемонстрировали врио губернатора Белгородской области Вячеславу Гладкову на заседании архитектурно-градостроительного совета. В будущем эти дома отдадут детям-сиротам, на что обратил внимание глава региона. Он отметил, что строительство этих объектов должны контролировать, в частности — следить за качеством внутренней отделки помещений и коммуникаций.
Помимо проекта домов в Алексеевке, Гладков ознакомился с концепцией нового сквера в посёлке Ракитное. На территории общественного пространства предполагается расположить арт-объекты и зелёные островки. Ночью территория будет подсвечиваться декоративными светильниками. В зимний период сквер будут заливать и переоборудовать в общественный каток.
В Белгороде и Старом Осколе появятся две стоматологические клиники, а в Краснояружском районе собираются капитально отремонтировать школу.
Также врио губернатора одобрил концепции строительства новой очереди проекта «Новая жизнь». Доступное жильё на этот раз появится в микрорайоне Жемчужина.
Напомним, ранее Вячеслав Гладков говорил о том, что за детьми-сиротами после получения жилья от государства необходимо присматривать. Это поможет избежать многих проблем, с которыми сталкиваются не подготовленные к самостоятельной жизни молодые люди.