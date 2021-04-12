Вячеслав Гладков поручил следить за качеством домов для детей-сирот в Алексеевке

Проекты блокированных жилых домов в Алексеевке продемонстрировали врио губернатора Белгородской области Вячеславу Гладкову на заседании архитектурно-градостроительного совета. В будущем эти дома отдадут детям-сиротам, на что обратил внимание глава региона. Он отметил, что строительство этих объектов должны контролировать, в частности — следить за качеством внутренней отделки помещений и коммуникаций.