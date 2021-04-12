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Posted 12 апреля 2021, 14:51

Published 12 апреля 2021, 14:51

Modified 1 декабря, 08:46

Updated 1 декабря, 08:46

Вячеслав Гладков поручил следить за качеством домов для детей-сирот в Алексеевке

12 апреля 2021, 14:51
Сюжет
Дети-сироты
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков обратил внимание местных чиновников на необходимость контролировать качество жилья, которое строится для детей-сирот. Особое внимание уделят «косметике» и коммуникациям.

Проекты блокированных жилых домов в Алексеевке продемонстрировали врио губернатора Белгородской области Вячеславу Гладкову на заседании архитектурно-градостроительного совета. В будущем эти дома отдадут детям-сиротам, на что обратил внимание глава региона. Он отметил, что строительство этих объектов должны контролировать, в частности — следить за качеством внутренней отделки помещений и коммуникаций.

Помимо проекта домов в Алексеевке, Гладков ознакомился с концепцией нового сквера в посёлке Ракитное. На территории общественного пространства предполагается расположить арт-объекты и зелёные островки. Ночью территория будет подсвечиваться декоративными светильниками. В зимний период сквер будут заливать и переоборудовать в общественный каток.

В Белгороде и Старом Осколе появятся две стоматологические клиники, а в Краснояружском районе собираются капитально отремонтировать школу.

Также врио губернатора одобрил концепции строительства новой очереди проекта «Новая жизнь». Доступное жильё на этот раз появится в микрорайоне Жемчужина.

Напомним, ранее Вячеслав Гладков говорил о том, что за детьми-сиротами после получения жилья от государства необходимо присматривать. Это поможет избежать многих проблем, с которыми сталкиваются не подготовленные к самостоятельной жизни молодые люди.

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