«Это дети, а не маргиналы»: мэр Белгорода рассказал о строительстве домов для сирот

Это дети-сироты, не маргиналы, не бывшие уголовники, а дети, которым важно стать полноценными членами общества. У меня только одна просьба: вместо того, чтобы жаловаться, что рядом с вами поселят сирот, давайте лучше постараемся им помочь встать на ноги и станем для них добрыми соседями. Патронаж со стороны администрации города и мой лично мы им уже обеспечили. Юрий Галдун