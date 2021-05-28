«Это дети, а не маргиналы»: мэр Белгорода рассказал о строительстве домов для сирот

28 мая мэр Белгорода Юрий Галдун анонсировал строительство семи домов для детей, оставшихся без попечения родителей. Возведут их в Белгороде в зоне ИЖС уже в этом году. Селить туда ребят будут по восемь человек.
Градоначальник показал дизайн-проект с двухэтажками, уютными дворами, огородами, спортивными и детскими площадками. Мэр областного центра акцентировал внимание белгородцев на отношении к сиротам и попросил не возмущаться по поводу такого соседства, а поддержать ребят.
Это дети-сироты, не маргиналы, не бывшие уголовники, а дети, которым важно стать полноценными членами общества. У меня только одна просьба: вместо того, чтобы жаловаться, что рядом с вами поселят сирот, давайте лучше постараемся им помочь встать на ноги и станем для них добрыми соседями. Патронаж со стороны администрации города и мой лично мы им уже обеспечили. Юрий Галдун
Напомним, ранее на сайте информагентства уже писали о строительстве двух домов для детей, оставшихся без попечения родителей. Возведением займётся ООО «СК-ЖБК-1». На это потратят 23,5 млн рублей.