В Белгородском районе за долги с молотка уйдёт дом за 6,5 млн рублей

Служба судебных приставов по Белгородской области опубликовала список имущества должников, которое выставлено на торги. Это жилые дома, квартиры, автомобили и даже магазины на общую 25 млн 736 тыс. 322 рубля.
Продавать будут:
И это далеко не полный список. Всего будет 16 лотов, которые можно будет приобрести 10, 16 и 18 июня.
Самое дорогое имущество из представленного на аукционе — дом в посёлке Северный. Он расположен на улице Гоголя на 422,6 кв. м. с земельным участком площадью 1272 кв. м. Продать такое жильё планируют за 6 млн 520 тыс. рублей. Имущество принадлежало Суменкову А.В.
Также на торги выставят магазин площадью 118 кв. м. с земельным участком в 800 кв. м. Расположен он в Красногвардейском районе и продать его собираются за 5 млн 68 тыс. 700 рублей. Впрочем, это лишь начальная продажная цена.
Напомним, в апреле на «Бел.Ру» писали о том, как у белгородца конфисковали станцию технического обслуживания (623 кв. м.). Кроме того, белгородцу запретили выезд за пределы РФ и любые регистрационные действия в отношении его иномарки, квартиры и недостроенной недвижимости. Всё это — результат невыплаченного долга перед мэрией Белгорода.