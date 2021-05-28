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В Белгородском районе за долги с молотка уйдёт дом за 6,5 млн рублей

28 мая 2021, 10:22
Фото: https://pixabay.com
Жильё на 422,6 кв. м. расположено в посёлке Северном, в пяти минутах езды от Белгорода. В стоимость также входит земельный участок площадью 1272 кв. м.

Служба судебных приставов по Белгородской области опубликовала список имущества должников, которое выставлено на торги. Это жилые дома, квартиры, автомобили и даже магазины на общую 25 млн 736 тыс. 322 рубля.

Продавать будут:

  • жилое помещение на 69,9 кв.м. за 4,5 млн рублей
  • дом на 83,5 кв.м. за 4,6 млн рублей
  • квартиру площадью 62,2 кв.м. за 3,3 млн рублей
  • установку мобильную сортировочную УМС-400 (ДРО-50103) с начальной стоимостью 10 млн 213 тыс. 300 рублей
  • иномарку Nissan Almera за 358,4 тыс. рублей
  • Land Rover Range Rover за 896,7 тыс. Рублей
  • КАМАЗ за 504,1 тыс. рублей
  • Kia Cerato YD стоимостью 934 150 рублей

И это далеко не полный список. Всего будет 16 лотов, которые можно будет приобрести 10, 16 и 18 июня.

Самое дорогое имущество из представленного на аукционе — дом в посёлке Северный. Он расположен на улице Гоголя на 422,6 кв. м. с земельным участком площадью 1272 кв. м. Продать такое жильё планируют за 6 млн 520 тыс. рублей. Имущество принадлежало Суменкову А.В.

Участок под домом за 6,5 млн рублей
Фото: публичная кадастровая карта

Также на торги выставят магазин площадью 118 кв. м. с земельным участком в 800 кв. м. Расположен он в Красногвардейском районе и продать его собираются за 5 млн 68 тыс. 700 рублей. Впрочем, это лишь начальная продажная цена.

Напомним, в апреле на «Бел.Ру» писали о том, как у белгородца конфисковали станцию технического обслуживания (623 кв. м.). Кроме того, белгородцу запретили выезд за пределы РФ и любые регистрационные действия в отношении его иномарки, квартиры и недостроенной недвижимости. Всё это — результат невыплаченного долга перед мэрией Белгорода.

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