В Белгородском районе за долги с молотка уйдёт дом за 6,5 млн рублей

Напомним, в апреле на «Бел.Ру» писали о том, как у белгородца конфисковали станцию технического обслуживания (623 кв. м.). Кроме того, белгородцу запретили выезд за пределы РФ и любые регистрационные действия в отношении его иномарки, квартиры и недостроенной недвижимости. Всё это — результат невыплаченного долга перед мэрией Белгорода.