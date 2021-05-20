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Posted 20 мая 2021, 17:00

Published 20 мая 2021, 17:00

Modified 1 декабря 2024, 08:09

Updated 1 декабря 2024, 08:09

В Белгороде запустят пять новых автобусных маршрутов из ИЖС по просьбам горожан

В Белгороде запустят пять новых автобусных маршрутов из ИЖС по просьбам горожан

20 мая 2021, 17:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Автобусы
Общественный транспорт будет курсировать между микрорайонами ИЖС и областным центром. Запуск маршрутов состоится в 3 квартале этого года, сообщает пресс-служба мэрии Белгорода.

В третьем квартале текущего года в Белгороде запустят пять новых пригородных маршрутов, которые свяжут областной центр с микрорайонами ИЖС. В пресс-службе мэрии пояснили, что новые направления запустят по просьбам жителей Белгородской агломерации:

  • №172 Стрелецкое-72 – Сумская – Энергомаш;
  • №217 Аэропорт – АСК «Вираж» — ж/д вокзал;
  • №227 Энергомаш – Ближняя Игуменка-62.25;
  • №271 Стрелецкое-59 – Стрелецкое-23а – Стрелецкое – Салют;
  • №311 Стрелецкое-73/2 – Энергомаш.

Также с 11 июля в Белгороде начнут работать два новых троллейбусных маршрута — №М8 (БГТУ — Костюкова — аэропорт) и №М9 (ж/д вокзал — аэропорт). Нововведения пришли из-за закрытия четырёх троллейбусных маршрутов. Троллейбусы № 1, 4, 5 и 8 перестанут курсировать по Белгороду.

Ранее ИА «Бел.Ру» писало, что 69 троллейбусов, которые выставили на продажу, оказались никому не нужны — их никто не купил. Транспорт обанкротившегося МУП «ГПТ» остался без нового хозяина.

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