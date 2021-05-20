В Белгороде запустят пять новых автобусных маршрутов из ИЖС по просьбам горожан

Posted 20 мая 2021, 17:00
Published 20 мая 2021, 17:00
Modified 1 декабря 2024, 08:09
Updated 1 декабря 2024, 08:09
В третьем квартале текущего года в Белгороде запустят пять новых пригородных маршрутов, которые свяжут областной центр с микрорайонами ИЖС. В пресс-службе мэрии пояснили, что новые направления запустят по просьбам жителей Белгородской агломерации:
Также с 11 июля в Белгороде начнут работать два новых троллейбусных маршрута — №М8 (БГТУ — Костюкова — аэропорт) и №М9 (ж/д вокзал — аэропорт). Нововведения пришли из-за закрытия четырёх троллейбусных маршрутов. Троллейбусы № 1, 4, 5 и 8 перестанут курсировать по Белгороду.
Ранее ИА «Бел.Ру» писало, что 69 троллейбусов, которые выставили на продажу, оказались никому не нужны — их никто не купил. Транспорт обанкротившегося МУП «ГПТ» остался без нового хозяина.