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Posted 8 апреля 2021, 07:12

Published 8 апреля 2021, 07:12

Modified 1 декабря, 07:59

Updated 1 декабря, 07:59

Проезд на автобусе подешевеет для дачников Белгородской области на 50%

8 апреля 2021, 07:12
Сюжет
Губернатор
С 10 апреля по 24 октября пассажиры, которые едут на дачу или в садовые товарищества, заплатят за билет на общественном транспорте по льготной цене.

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков подписал постановление о предоставлении льгот на проезд для дачников региона. Так, с 10 апреля по 24 октября по выходным и праздничным дням пассажиры, которые направляются на дачу или в садовые товарищества, смогут воспользоваться льготами на проезд.

Цена за проезд на автобусах пригородных маршрутов подешевеет для дачников на 50% от стоимости билета. Для пассажиров железнодорожного транспорта будет действовать льгота в размере 80% от цены проезда, то есть пассажиры будут оплачивать 20 % стоимости билета.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, убытка у перевозчиков не будет. Планируется выделить сумму бюджетной компенсации, которая составит порядка 16 млн рублей.

Ранее ИА «Бел.Ру» сообщало о том, что Единая транспортная компания увеличит регулярность 20 пригородных рейсов Белгородской агломерации. Кроме того, в третьем квартале этого года компания запустит семь новых маршрутов в микрорайоны ИЖС.

Семь новых маршрутов ЕТК в Белгороде: куда они будут ездить?
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#Новости#Общество#Губернатор#Вячеслав Гладков#Стоимость проезда
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