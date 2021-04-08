Проезд на автобусе подешевеет для дачников Белгородской области на 50%

Posted 8 апреля 2021, 07:12
Published 8 апреля 2021, 07:12
Modified 1 декабря, 07:59
Updated 1 декабря, 07:59
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков подписал постановление о предоставлении льгот на проезд для дачников региона. Так, с 10 апреля по 24 октября по выходным и праздничным дням пассажиры, которые направляются на дачу или в садовые товарищества, смогут воспользоваться льготами на проезд.
Цена за проезд на автобусах пригородных маршрутов подешевеет для дачников на 50% от стоимости билета. Для пассажиров железнодорожного транспорта будет действовать льгота в размере 80% от цены проезда, то есть пассажиры будут оплачивать 20 % стоимости билета.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, убытка у перевозчиков не будет. Планируется выделить сумму бюджетной компенсации, которая составит порядка 16 млн рублей.
Ранее ИА «Бел.Ру» сообщало о том, что Единая транспортная компания увеличит регулярность 20 пригородных рейсов Белгородской агломерации. Кроме того, в третьем квартале этого года компания запустит семь новых маршрутов в микрорайоны ИЖС.