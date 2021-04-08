Проезд на автобусе подешевеет для дачников Белгородской области на 50%

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков подписал постановление о предоставлении льгот на проезд для дачников региона. Так, с 10 апреля по 24 октября по выходным и праздничным дням пассажиры, которые направляются на дачу или в садовые товарищества, смогут воспользоваться льготами на проезд.