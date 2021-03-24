Семь новых маршрутов ЕТК в Белгороде: куда они будут ездить?

Posted 24 марта 2021, 10:17
Published 24 марта 2021, 10:17
Modified 1 декабря, 08:10
Updated 1 декабря, 08:10
Информацию о запуске новых рейсов в районы ИЖС опубликовал директор ЕТК Александр Васильченко на своей личной странице во «ВКонтакте».
Новые связи должны заработать в третьем квартале 2021 года после проведения всех необходимых юридических процедур. Александр Васильченко
Итак, в микрорайоны запустят семь новых маршрутов. Один из них — автобус № 172 Энергомаш — Стрелецкое-72. Ходить он будет с 6:30 часов утра до 20:00, всего планируется восемь рейсов в день. Из основных остановок автобус № 172 будет проезжать Стрелецкое, ЦРБ, СНТ «Берёзка», Сухой Лог, а конечной станцией после Стрелецкого-72 будет посёлок Малиново.
Вторым маршрутом стал № 217 Аэропорт — АСК «Вираж» — ж/д вокзал. Ходить он будет с 7:00 до 20:00, всего в день планируется семь рейсов. Начнёт своё движение автобус с остановки аэропорта, после продолжит движение по улице Шоссейная, через Ротонду к АСК «Вираж», Монастырский лес, Сады «Луч», улица Калинина, школа № 16 и наконец — вокзал.
Третий маршрут № 227 Энергомаш — Ближняя Игуменка 62.25. Ходить он будет с 6:30 до 20:30, четыре рейса в день. У данного маршрута достаточно много остановок, поговорим об основных связующих. Начнёт он своё движение на «Энергомаше» в сторону Старого города, после будет двигаться в сторону Новосадового-26, проедет до улицы Индустриальной, а закончит своё движение на улице Шоссейной.
Ещё один новый маршрут № 231 ТПУ «Амбар» — Разумное-71. Начнёт своё движение в 6:30 и закончит в 20:30, за этот период распределят восемь рейсов. С ТПУ «Амбар» маршрут проведёт к школе искусств, далее к улицам Зелёная, Новая, Сказочная, проезжает к «Каскаду» и конечной станцией станет Разумное-71.
Следующий новый маршрут № 234 теперь будет везти белгородцев в аквапарк, Разумное-54 — Аквапарк. Начнёт ходить он в 7:15, закончит в 20:20, всего девять рейсов за день. Из Разумного-54 автобус проедет к аквапарку через «Школу искусств», ФОК, «Амбар», «Французский дворик».
Шестой маршрут № 271 проследует от рынка «Салют» до мкр. Стрелецкое-59. Несмотря на пять рейсов в день, ходить автобус будет с 6:30 до 21:55. Остановок на пути маршрута много. С рынка автобус доедет до ЦРБ, после направится по микрорайонам Стрелецкого: Стрелецкое-23, Стрелецкое-23а и в конце Стрелецкое-59.
Последний новый маршрут № 313 в район ИЖС также проследует в Стрелецкое: Энергомаш — Стрелецкое-73/2. Ходить автобус по данному направлению будет с 7:00 до 20:00, семь рейсов за день. Начнёт своё движение автобус с «Энергомаша», проедет по проспекту Богдана Хмельницкого до ротонды, после промпарка свернёт на Пограничном проезде и доедет до улицы Добрая, до этого сделав небольшой крюк через переулок Заповедный.
Увеличат регулярность и количество рейсов во втором квартале 2021 года следующих пригородных маршрутов:
Также в ЕТК планируют запустить ещё семь дополнительных сезонных маршрутов в весенне-летний период для дачников.