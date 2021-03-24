Семь новых маршрутов ЕТК в Белгороде: куда они будут ездить?

Третий маршрут № 227 Энергомаш — Ближняя Игуменка 62.25. Ходить он будет с 6:30 до 20:30, четыре рейса в день. У данного маршрута достаточно много остановок, поговорим об основных связующих. Начнёт он своё движение на «Энергомаше» в сторону Старого города, после будет двигаться в сторону Новосадового-26, проедет до улицы Индустриальной, а закончит своё движение на улице Шоссейной.