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Posted 20 мая 2021, 14:50

Published 20 мая 2021, 14:50

Modified 20 августа 2024, 04:53

Updated 20 августа 2024, 04:53

Трое белгородцев имели при себе оружие без разрешающей лицензии

Трое белгородцев имели при себе оружие без разрешающей лицензии

20 мая 2021, 14:50
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Прокуратура
Прокуратура обнаружила, что трое жителей Алексеевки хранят и носят «огнестрелы» без лицензии. Надзорные органы добились изъятия и продажи оружия. Деньги от реализации возвратят бывшим владельцам.

Во время надзорных мероприятий межрайонная прокуратура установила, что трое жителей Алексеевки, имея на руках огнестрельное оружие, в течение длительного времени не продлевали действие лицензии на хранение и ношение опасных предметов.

Правоохранительные органы изъяли и передали «огнестрелы» на склад УМВД по Белгородской области. В это время прокурор из Алексеевки направил в суд иск с требованием прекратить право собственности на оружие и его реализацию.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Вырученные с продажи деньги возвратят собственникам.

В конце апреля ИА «Бел.Ру» стало известно, что за первый квартал этого года в Белгородской области аннулировали 82 лицензии на право носить оружие. По информации регионального управления Росгвардии, в области живут 39,5 тысяч владельцев гражданского оружия.

Напомним, ранее в Белгороде прокуратура выяснила, что у мужчины с психическим расстройством есть не только лицензия на хранение огнестрельного оружия, но и само оружие. Охотничий «огнестрел», пневматическое оружие и патроны к нему у белгородца изъяли.

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#Новости#Белгородская область#Происшествия#Алексеевка#Прокуратура#Оружие
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