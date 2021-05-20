Трое белгородцев имели при себе оружие без разрешающей лицензии

Напомним, ранее в Белгороде прокуратура выяснила, что у мужчины с психическим расстройством есть не только лицензия на хранение огнестрельного оружия, но и само оружие. Охотничий «огнестрел», пневматическое оружие и патроны к нему у белгородца изъяли.