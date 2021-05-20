Трое белгородцев имели при себе оружие без разрешающей лицензии

Posted 20 мая 2021, 14:50
Published 20 мая 2021, 14:50
Modified 20 августа 2024, 04:53
Updated 20 августа 2024, 04:53
Во время надзорных мероприятий межрайонная прокуратура установила, что трое жителей Алексеевки, имея на руках огнестрельное оружие, в течение длительного времени не продлевали действие лицензии на хранение и ношение опасных предметов.
Правоохранительные органы изъяли и передали «огнестрелы» на склад УМВД по Белгородской области. В это время прокурор из Алексеевки направил в суд иск с требованием прекратить право собственности на оружие и его реализацию.
Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Вырученные с продажи деньги возвратят собственникам.
В конце апреля ИА «Бел.Ру» стало известно, что за первый квартал этого года в Белгородской области аннулировали 82 лицензии на право носить оружие. По информации регионального управления Росгвардии, в области живут 39,5 тысяч владельцев гражданского оружия.
Напомним, ранее в Белгороде прокуратура выяснила, что у мужчины с психическим расстройством есть не только лицензия на хранение огнестрельного оружия, но и само оружие. Охотничий «огнестрел», пневматическое оружие и патроны к нему у белгородца изъяли.