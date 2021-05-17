Белгородцы рассказали Гладкову, что боятся дефицита воды

Понимаю, что начинается полив, а значит перебои и жалобы. Как всегда, лучшее решение проблемы — профилактика. Убеждён, что каждый глава эту работу чётко понимает и знает. Проблемы, которые начинаются, и какие меры принимаете, и какими силами. Надеюсь, что это всё организовано.Вячеслав Гладков