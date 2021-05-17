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Posted 17 мая 2021, 08:07

Published 17 мая 2021, 08:07

Modified 20 августа 2024, 04:52

Updated 20 августа 2024, 04:52

Белгородцы рассказали Гладкову, что боятся дефицита воды

Белгородцы рассказали Гладкову, что боятся дефицита воды

17 мая 2021, 08:07
Фото: медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Вода
Глава Белгородской области заявил, что самая актуальная проблема в ближайшее время — перебои с водой. Главы муниципалитетов предоставят план действий по обеспечению водой жителей региона.

В понедельник, 17 мая, на еженедельном оперативном совещании регионального правительства врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жители региона тревожатся о будущих проблемах с водой.

Глава региона проанализировал обращения белгородцев и разделил их на три группы — нет дефицита водоснабжения, перебои в пиковые часы в районах ИЖС, серьёзные проблемы с водой в летний период. Основываясь на этом, Гладков дал поручение главам муниципалитетов организовать подвоз воды в ИЖС, сёла и дачи. Схему поставки «живительной влаги» местные власти должны разработать до 7 утра 18 мая.

Понимаю, что начинается полив, а значит перебои и жалобы. Как всегда, лучшее решение проблемы — профилактика. Убеждён, что каждый глава эту работу чётко понимает и знает. Проблемы, которые начинаются, и какие меры принимаете, и какими силами. Надеюсь, что это всё организовано.Вячеслав Гладков

Ранее ИА «Бел.Ру» сообщало о том, что власти выделили 3,5 млрд рублей на чистую воду в Белгородской области. По итогам программы должно решиться 40% общего объёма проблем с водоснабжением в регионе.

К примеру, в Белгороде построят новую главную канализационную станцию за более чем 324 млн рублей. Также в областном центре проведут комплексную реконструкцию городских очистных сооружений, капремонты скважин и коммуникаций.

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#Новости#Общество#Белгородская область#Вода#ЖКХ#ИЖС#Эксклюзив#Вячеслав Гладков
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