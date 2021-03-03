На чистую воду в Белгородской области выделят 3,5 млрд рублей

Новые станции водоподготовки появятся в Алексеевском (с. Пирогово, с. Алейникова, х. Куприянов), Валуйском (с. Двулучное, с. Колосково), Грайворонском горокругах (с. Козинка, с. Головчино), Борисовском (с. Байцуры, с. Крюково), Ивнянском (с. Драгунка, с. Курасовка, с. Хомутцы, п. Ивня, с. Песчаное), Красненском районах (с. Расховец, с. Сетище) и др.