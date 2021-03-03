На чистую воду в Белгородской области выделят 3,5 млрд рублей

Posted 3 марта 2021, 07:14
Published 3 марта 2021, 07:14
Modified 1 декабря, 08:43
Updated 1 декабря, 08:43
Как отметил врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, сделать всё и сразу, чтобы обеспечить население качественной водой, не получится. В настоящее время в области уже есть программа по обеспечению населения чистой питьевой водой на 2021 год.
В планах установить 125 станций водоподготовки, 23 скважины и 12 водонапорных башен. Также региональные власти намерены построить и отремонтировать около 300 км сетей водоснабжения и шесть очистных сооружений.
К примеру, в Белгородском районе построят две станции обезжелезивания (микрорайон Нижний Ольшанец и Хохлово-68) и ещё две станции обновят (микрорайон Западный-14/2 и Ближняя Игуменка — 52).
Новые станции водоподготовки появятся в Алексеевском (с. Пирогово, с. Алейникова, х. Куприянов), Валуйском (с. Двулучное, с. Колосково), Грайворонском горокругах (с. Козинка, с. Головчино), Борисовском (с. Байцуры, с. Крюково), Ивнянском (с. Драгунка, с. Курасовка, с. Хомутцы, п. Ивня, с. Песчаное), Красненском районах (с. Расховец, с. Сетище) и др.
По словам Гладкова, работы проведут на 22 территориях региона. В целом программа решит 40% от общего объёма проблем с водоснабжением в области. На эти цели в рамках федерального проекта выделили 3,5 млрд рублей.
Включился в работу и Белгород. По словам мэра Юрия Галдуна, в областном центре построят новую главную канализационную насосную станцию, проведут комплексную реконструкцию городских очистных сооружений, капитальные ремонты скважин и коммуникаций.