Год в минус: почему Единая транспортная компания стала убыточной?

По итогам 2019 года выручка от продажи ЕТК составила 103 млн рублей, а чистая прибыль — 204 тысячи рублей. Но при принятии областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов заместитель губернатора Белгородской области Владимир Боровик сообщил о том, что Единой транспортной компании выделят 240 млн рублей для того, чтобы перевозчик покрыл свои убытки.