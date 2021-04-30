Год в минус: почему Единая транспортная компания стала убыточной?

Что ждёт перевозчика в будущем и почему его дела пока не очень успешны?
ООО «Единая транспортная компания» — одна из компаний, которая стала победителями торгов по организации автобусных и троллейбусных перевозок в областном центре в июне 2019 года. Начальная цена на автобусные лоты, объединившие в себе 94 маршрута, составила 500 рублей, на четыре троллейбусных маршрута — 200 рублей.
Согласно аналитическое системе «СПАРК-Интерфакс», спустя пять месяцев после создания ЕТК (11 апреля 2019 года) совладельцем компании стал Фонд поддержки ИЖС, получив в своё распоряжение 65,09% доли в уставном капитале. В июне 2020 года доля в УК Фонда увеличилась до 72,1%, а в октябре — до 73,83%.
В апреле 2019 года 25% доли в УК компании принадлежало администрации посёлка Северный, 25% — администрации посёлка Октябрьский, 50% — администрации Белгородского района. А с июля 2019 года 49,97% доли в УК перешли администрации Белгорода.
В 2020 году администрация областного центра захотела вложить в уставный капитал ЕТК ещё 36 млн рублей. В пояснительной записке, подписанной первым заместителем экс-главы администрации города Василием Голиковым, говорилось, что решение горсовета подготовлено «в целях повышения привлекательности ООО „ЕТК“ для инвестиций». Помогло ли?
По итогам 2019 года выручка от продажи ЕТК составила 103 млн рублей, а чистая прибыль — 204 тысячи рублей. Но при принятии областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов заместитель губернатора Белгородской области Владимир Боровик сообщил о том, что Единой транспортной компании выделят 240 млн рублей для того, чтобы перевозчик покрыл свои убытки.
Такая дополнительная финансовая помощь связана с решением врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Он отказался повышать стоимость проезда в белгородском общественном транспорте на 50%.
Прошёл год, а финансовая стабильность компании не улучшилась. По итогам 2020 года при выручке от продажи в 235 млн рублей чистый убыток организации превысил 59 млн рублей.
Судя по отчёту, у ЕТК увеличились управленческие расходы. В 2019 году они составляли 14,4 млн рублей, а по итогам 2020 года — 35,6 млн рублей. Стали больше и прочие расходы. Сумма выросла с 5,5 млн рублей в 2019 году до 24,7 млн рублей в прошлом.
При этом возросла себестоимость продаж с 98 млн рублей в 2019 году до 311 млн рублей в 2020. Увеличилась сумма поступлений от продаж до 1 млн рублей (в 2019 — 278 тысяч рублей).
Согласно анализу бухгалтерской отчётности аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», примерно на одном уровне два года подряд держатся расходы (платежи) на поставщиков и подрядчиков — 130 млн рублей в 2019 году и 136 млн рублей — в 2020.
В 2020 году появилась позиция «налог на прибыль» и «поступление денежных вкладов собственников». Суммы составили 176 тысяч и 38 млн рублей соответственно.
Журналисты ИА «Бел.Ру» обратились с официальным запросом в ЕТК с просьбой разъяснить рост расходов. В компании не ответили, сославшись на коммерческую тайну, но рассказали, что основную долю административно-управленческих и прочих расходов организации составляют услуги эквайринга, заработная плата, отчисления по заработной плате, НДФЛ, расходы на программное обеспечение и лицензии, услуги связи горячей линии, амортизация основных средств, а также содержание и аренда офисных помещений.
Как сообщили в ЕТК, на 31 декабря 2020 года в компании работало 394 человека. Но поскольку к ЕТК в августе 2020 года присоединилось ООО «Белгородский электрический социальный транспорт», среднее значение зарплаты по подразделениям в ЕТК за прошлый год искажено. Что касается непосредственно сотрудников ЕТК, ежемесячно они получали 36 800 рублей.
В целом по итогам 2020 года на зарплату сотрудникам ЕТК направила 94,1 млн рублей. В 2019 году сумма составляла 32,4 млн рублей.
Официально на балансе компании числится 121 транспортное средство, которые необходимо обслуживать. Помимо этого, по данным ЕТК, в 2020 году организация купила 1185 валидаторов. Средняя стоимость одного устройства с программным обеспечением, с учётом курса евро, составила 19 980 рублей.
Что касается доходов, помимо основного от перевозки пассажиров, ЕТК оказывает услуги по договорам фрахтования, ремонту сторонних транспортных средств, реализации запасных частей, аренде опор контактной сети троллейбусных линий для подвеса самонесущего волоконнооптического кабеля, а также услуг диспетчеризации. В каждом отдельном случае цена индивидуальна.
Также, напомним, в октябре 2020 года компания закупила одноразовые маски для пассажиров, которые изначально раздавала бесплатно, а затем начала продавать. Так, 100 тыс. масок ЕТК приобрела за 310 тыс. рублей. Несложно посчитать, что одна маска обошлась в 3 рубля 10 копеек. В автобусе их продают пассажирам уже по 15 рублей.
Сколько заработал перевозчик, оказывая допуслуги, в компании не сообщили, опять сославшись на коммерческую тайну. Нет информации о представленных услугах и на сайте госзакупок, поскольку компания проводит их в закрытом режиме, руководствуясь федеральным законом № 223.
В открытом доступе есть данные о том, что в 2020 году в качестве заказчика компания заключила 44 контракта на 798 млн рублей. Более полумиллиона рублей перевозчик направил на закупку метана, ещё 90 млн рублей — на банковские услуги по переводу денег при реализации услуг с использованием банковских карт.
В 12,5 млн рублей обошлась покупка автобусов. По 12 млн рублей – поставка комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств и поставка горюче-смазочных материалов.
В 2021 году ЕТК заключила уже 16 контрактов на 39 млн рублей, среди которых: 15 млн рублей — услуги по техническому обслуживанию и восстановлению электроснабжения электросетевого оборудования, 11,8 млн рублей — на поставку оборудования для информирования и оповещения белгородцев в общественном транспорте, 4,3 млн рублей — на перевозку пассажиров и багажа.
А вот поставщиком в 2020 году перевозчик был один раз, оказывая услуги фрахтования автотранспортных средств для перевозки пассажиров по заказу горбольницы № 2. Стоимость контрактов составила 504 тысячи рублей.
Отсутствие в открытом доступе информации о закупках ЕТК объяснили в самой компании. По их данным, перевозчик обязан при осуществлении закупок руководствоваться федеральным законом № 223, поскольку он относится к юрлицам, «в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает 50%».
При этом в ЕТК добавили, что применение подобного механизма закупок не ведёт к потере бюджетных средств, так как компания получала деньги на конкретные цели, и расходование данных средств контролировали на основании отчётов общества.
Перевозчик добавил, что план закупок организация утверждает каждый год, а договоры публикует в публичном доступе в открытой части Единой информационной системы. Однако подробной информации о целях приобретения, поставщиках и деталей лота нет. Указана только сумма, сроки, предмет договора и пометка «закупка у единственного поставщика».
В среду, 28 апреля, стало известно, что администрация Белгорода увеличила долю в уставном капитале ЕТК на 86,8 млн рублей. На заседании горсовета сообщили, что средства на эти цели должны выделить из областного бюджета.
Данные средства необходимы для стабилизации хозяйственно-финансовой деятельности транспортного предприятия и направлены на предоставление качественной услуги населению. Доля города Белгорода в уставном капитале компании будет увеличена до 31,5%.Сергей Некипелов, руководитель департамента городского хозяйства
После всех изменений в структуре собственников ЕТК, на сегодняшний день 64,19% доли принадлежит Фонду поддержки ИЖС, 18,56% — администрации Белгорода и 17,23% — администрации Белгородского района.
Так почему монополист-перевозчик не смог выйти в «плюс» по итогам года? Свою убыточность в ЕТК прокомментировали. По их мнению, основная причина — сложившаяся эпидемиологическая ситуация, связанная с COVID-19, и введение указом президента РФ дополнительных нерабочих дней.
Отрасль пассажирских перевозок – одна из немногих, на которой серьёзно отразились ограничительные меры в 2020 году, пассажиропоток в пиковый период снижался на 80%. На текущий момент пассажиропоток так и не вернулся к значениям до пандемии. Также на финансовый результат ООО «ЕТК» дополнительно повлияли расходы на амортизацию основных фондов, лизинг новых автобусов в рамках федеральной программы «БКАД», реорганизация в форме присоединения ООО «Белгородский электрический социальный транспорт» и приобретение оборудования для безналичной оплаты проезда на весь подвижной состав.Из официального ответа ЕТК
Чтобы улучшить финансовую стабильность, в ближайшее время компания планирует нарастить собственные мощности и увеличить выпуск подвижного состава за счёт автобусов, полученных от ГУП «Мосгортранс». Также компания активно развивает направления по услугам фрахтования и ремонта транспортных средств сторонним организациям.
Проводятся на постоянной основе меры по оптимизации складских запасов, увеличены сроки по закрытию обязательств перед контрагентами, приостановлены платежи по инвестиционной деятельности, смещён график оплаты лизинговых платежей по новому договору финансовой аренды на два месяца, расходы по операционной деятельности осуществляются только целевые и в рамках утверждённых лимитов.Из официального ответа ЕТК
Получится ли у ЕТК избежать финансового кризиса, пока неизвестно. Но согласно аудиторскому заключению ООО «Аудиторская фирма ГНК», аудит бухгалтерской отчётности ЕТК за 2020 год «указывает на наличие существенной неопределённости, которая может вызвать значительные сомнения в способности ООО „ЕТК“ продолжать непрерывно свою деятельность».