В Белгороде вырубят камыш, чтобы избежать пожаров

Рабочие компании-победителя должны будут срезать и измельчать заросли камыша, очищать берега от мусора, который останется после вырубки. Уточняется, что работать они могут только в спецодежде и сигнальных жилетах, а подписанный контракт на оказание услуг будет действовать вплоть до 31 декабря 2021 года.