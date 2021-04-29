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В Белгороде вырубят камыш, чтобы избежать пожаров

29 апреля 2021, 04:30
Фото: Бел.Ру
Тендер на поиск поставщика уже опубликован на сайте госзакупок. На вырубку зарослей собираются потратить не более 1,6 млн рублей.

Покосом камыша собираются заняться для того, чтобы избежать возгорания зарослей. В Белгороде планируют расчистить 380 000 м² этого водного растения.

За работу готовы заплатить максимум 1 млн 634 тыс. рублей. Средства возьмут из бюджета областного центра. Поставщика услуг пока ищут через госзакупки. Выберут его на электронном аукционе 19 мая. Но уже известно, что у исполнителя должны быть своя техника и люди с инвентарём.

Рабочие компании-победителя должны будут срезать и измельчать заросли камыша, очищать берега от мусора, который останется после вырубки. Уточняется, что работать они могут только в спецодежде и сигнальных жилетах, а подписанный контракт на оказание услуг будет действовать вплоть до 31 декабря 2021 года.

12 апреля нынешнего года, напомним, пожарные пять часов боролись с загоревшимися камышами вблизи хутора Ромашовка Валуйского горокруга. И хотя заросли находились у воды, потушить 15 га огня было проблематично. К тому же, рядом находились дома, в том числе брошенные и тоже поросшие камышом.

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