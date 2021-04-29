На Пасху движение около кладбища в Белгороде сделают односторонним

Также в этом году в Белгороде не будет общей встречи Благодатного огня. Это связано с рекомендациями Роспотребнадзора. После того, как в субботу, 1 мая, Благодатный огонь привезут в аэропорт, его заберут представители всех муниципалитетов, чтобы доставить в храмы региона. Ранее планировалось, что 2 мая Благодатный огонь прибудет на Соборную площадь в сопровождении колонны «Ночных волков».