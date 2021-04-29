На Пасху движение около кладбища в Белгороде сделают односторонним

Posted 29 апреля 2021, 07:56
Published 29 апреля 2021, 07:56
Modified 20 августа 2024, 02:05
Updated 20 августа 2024, 02:05
В Белгороде 2 и 9 мая на участке дороги по улице Портовой от дома № 1 до № 47 будет организовано одностороннее движение. Как заявлено в распоряжении мэра Белгорода Юрия Галдуна, движение ограничили с целью организованного проведения пасхальных мероприятий.
Также временные изменения движения автомобилей 2 и 9 мая коснутся ул. Менделеева, малого проезда проспекта Богдана Хмельницкого (от ул. Железнякова до ул. Урожайной), пер. Урожайного, а также ул. Челюскинцев от дома № 99 до № 77. Движение на этих улицах перекроют.
Ранее ИА «Бел.Ру» сообщало, что в этом году Русская православная церковь разрешила прихожанам посещать храмы в главный христианский праздник. Однако богослужения в пасхальную ночь верующие проведут в медицинских масках в 328 церквях и храмах Белгородской области.
Также в этом году в Белгороде не будет общей встречи Благодатного огня. Это связано с рекомендациями Роспотребнадзора. После того, как в субботу, 1 мая, Благодатный огонь привезут в аэропорт, его заберут представители всех муниципалитетов, чтобы доставить в храмы региона. Ранее планировалось, что 2 мая Благодатный огонь прибудет на Соборную площадь в сопровождении колонны «Ночных волков».