Пасхальную ночь в храмах верующие проведут в медицинских масках

Что касается нерабочих дней, Пензенская и Саратовская области, а также Ставропольский и Краснодарский край решили добавить ещё один нерабочий день к майским выходным. Своё решение регионы объяснили тем, что 11 мая отмечается церковный праздник Радоница — день поминовения умерших. Поэтому уже рабочий практически для всех россиян день в четырёх субъектах сделали выходным. Также дополнительный выходной может быть в Башкирии и Татарстане из-за праздника Ураза-байрам, который отмечается 13 мая. В Адыгее же и 11, и 13 мая будут выходными, пояснили на сайте радиостанции «Эхо Москвы».