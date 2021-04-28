Пасхальную ночь в храмах верующие проведут в медицинских масках

Posted 28 апреля 2021, 16:30
Published 28 апреля 2021, 16:30
Modified 20 августа 2024, 04:50
Updated 20 августа 2024, 04:50
В 2021 году Русская православная церковь не нашла оснований ограничивать посещение храмов на Пасху. И вместе с тем во время богослужений в пасхальную ночь и все последующие дни будут действовать профилактические меры по недопущению распространения COVID-19, включая масочный режим, сообщают «Новые известия».
Президент России Владимир Путин тоже примет участие в богослужении в пасхальную ночь, однако, в каком именно храме будет глава государства, в Кремле не уточнили и пообещали сообщить позже.
Что касается нерабочих дней, Пензенская и Саратовская области, а также Ставропольский и Краснодарский край решили добавить ещё один нерабочий день к майским выходным. Своё решение регионы объяснили тем, что 11 мая отмечается церковный праздник Радоница — день поминовения умерших. Поэтому уже рабочий практически для всех россиян день в четырёх субъектах сделали выходным. Также дополнительный выходной может быть в Башкирии и Татарстане из-за праздника Ураза-байрам, который отмечается 13 мая. В Адыгее же и 11, и 13 мая будут выходными, пояснили на сайте радиостанции «Эхо Москвы».
Напомним, в прошлом году мэр Белгорода Юрий Галдун обращался к горожанам с просьбой не посещать кладбища и оставаться дома. То же самое жителям региона советовала и Белгородская митрополия, которая организовала показ богослужений по телевидению и в интернете. Однако, несмотря на это, в Белгороде и Старом Осколе верующие выстроились в огромные очереди перед храмами.