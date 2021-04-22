Двое мужчин умерли от коронавируса в Белгородской области за сутки

Posted 22 апреля 2021, 11:38
Published 22 апреля 2021, 11:38
Modified 20 августа 2024, 02:27
Updated 20 августа 2024, 02:27
Большую часть заболевших на 22 апреля взял на себя Белгород – 31 человек за день. В Губкинском и Старооскольком городских округах заразились по шесть белгородцев. А в Алексеевском и Грайворонском горокругах – по пять местных жителей. В Белгородском районе и в Валуйках COVID-19 обнаружили у восьмерых белгородцев – по четыре случая в каждом.
В остальных муниципалитетах региона заболеваемость не превышает трёх человек. Всего во время пандемии вирус попал в организм 36 139 местных жителей, приводит статистику оперштаб по коронавирусу Белгородской области.
32 246 из них – преодолели его. 140 человек избавились от ковида в области уже сегодня.
Но далеко не все смогли победить болезнь. Так, 614 носителей COVID-19 погибли на территории Белгородской области. Из них за последние сутки из жизни ушли двое мужчин.
Не справился с болезнью пациент горбольницы №2 Белгорода 1949 года рождения, житель Корочанского района. Также скончался житель Борисовского района 1942 года – он проходил лечение на базе Борисовской ЦРБ.
В России в период с 21 на 22 апреля выявили 8 996 случаев заражения. Выписали 8 934 выздоровевших россиян. Умерли за это же время 397 граждан РФ. Москва стоит на первом месте по количеству как преодолевших болезнь людей за день, так и погибших.