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Posted 22 апреля 2021, 11:38

Published 22 апреля 2021, 11:38

Modified 20 августа 2024, 02:27

Updated 20 августа 2024, 02:27

Двое мужчин умерли от коронавируса в Белгородской области за сутки

Двое мужчин умерли от коронавируса в Белгородской области за сутки

22 апреля 2021, 11:38
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Коронавирус
За последние сутки в регионе выявили 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Большую часть заболевших на 22 апреля взял на себя Белгород – 31 человек за день. В Губкинском и Старооскольком городских округах заразились по шесть белгородцев. А в Алексеевском и Грайворонском горокругах – по пять местных жителей. В Белгородском районе и в Валуйках COVID-19 обнаружили у восьмерых белгородцев – по четыре случая в каждом.

В остальных муниципалитетах региона заболеваемость не превышает трёх человек. Всего во время пандемии вирус попал в организм 36 139 местных жителей, приводит статистику оперштаб по коронавирусу Белгородской области.

32 246 из них – преодолели его. 140 человек избавились от ковида в области уже сегодня.

Но далеко не все смогли победить болезнь. Так, 614 носителей COVID-19 погибли на территории Белгородской области. Из них за последние сутки из жизни ушли двое мужчин.

Не справился с болезнью пациент горбольницы №2 Белгорода 1949 года рождения, житель Корочанского района. Также скончался житель Борисовского района 1942 года – он проходил лечение на базе Борисовской ЦРБ.

В России в период с 21 на 22 апреля выявили 8 996 случаев заражения. Выписали 8 934 выздоровевших россиян. Умерли за это же время 397 граждан РФ. Москва стоит на первом месте по количеству как преодолевших болезнь людей за день, так и погибших.

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#Новости#Общество#Коронавирус#COVID-19
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