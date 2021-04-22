Двое мужчин умерли от коронавируса в Белгородской области за сутки

Большую часть заболевших на 22 апреля взял на себя Белгород – 31 человек за день. В Губкинском и Старооскольком городских округах заразились по шесть белгородцев. А в Алексеевском и Грайворонском горокругах – по пять местных жителей. В Белгородском районе и в Валуйках COVID-19 обнаружили у восьмерых белгородцев – по четыре случая в каждом.