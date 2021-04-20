Прививка от коронавируса в Белгороде: где сделать, какой вакциной и кому можно

Все три вакцины доступны для использования, но есть нюанс — не все завезены в регионы. К примеру, в Белгородской области до недавнего времени желающих прививали только «Спутником V». Некоторых местных жителей этот факт возмущал. Об этом во время прямой линии говорил глава регионального депздрава Андрей Иконников. Он уточнял, что область не занимается распределением вакцины. Такие полномочия есть лишь у Министерства здравоохранения. Но область подала заявку на поставку «ЭпиВакКороны».