Прививка от коронавируса в Белгороде: где сделать, какой вакциной и кому можно

Posted 20 апреля 2021, 15:00
Published 20 апреля 2021, 15:00
Modified 1 декабря, 08:09
Updated 1 декабря, 08:09
В России продолжается массовая вакцинация людей против коронавируса. Прививают уже во всех регионах страны, в первую очередь — врачей, учителей, соцработников, журналистов, Белгородская область в этом плане ничем не выделяется: вакцинируют здесь активно как в поликлиниках, так и в торговых центрах, и на дому. Регион считается лидером по темпам вакцинации, уступая лишь Воронежской области.
Прививку от SARS-CoV-2 считают необходимой для выработки коллективного иммунитета и эффективной борьбы с вирусом. Но для достижения глобальной цели необходимо провакцинировать не менее 70% населения региона. Нынешние показатели (15%) пока далеки от идеала. Как и чем прививают от COVID-19, где это делают и какие есть противопоказания — в этом материале.
Записаться на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции могут не все. Есть категории граждан, которым она противопоказана. Ранее к таким относились, например, пенсионеры в возрасте 65 лет и старше. По этой же причине не прививался президент РФ. Но правила изменились в конце 2020 года.
Если исходить из логики, что поставить вакцину могут все, кому это не запрещено, то сначала разберёмся, кому она противопоказана:
Отдельная категория людей, которым не рекомендуют прививаться, — это люди, у которых после введения первого компонента вакцины проявились побочные реакции. К примеру, поднялась температура до 40 °С.
Как видите, людей 65+ в списке нет. Они считаются группой риска, которой вакцина необходима. Главное в этом вопросе — консультация с врачом. Даже пациенты с хроническими заболеваниями могут пройти процедуру вакцинации, если их лечащий врач не выявит противопоказаний (обострений).
То же самое, несмотря на слухи, относится и к пациентам с сахарным диабетом: они переносят новый вирус особенно сложно и тоже считаются группой риска. Поэтому замначальника белгородского департамента здравоохранения Людмила Крылова уточняла, что диабетики могут привиться, как и старики, после консультации с врачом.
Остальным же гражданам рекомендуют пройти курс вакцинации, чтобы обезопасить себя и окружающих. Так, в Белгородской области это сделал врио губернатора Вячеслав Гладков, мэр областного центра Юрий Галдун, глава регионального депздрава Андрей Иконников и многие другие.
Чем активнее проходит иммунизация, тем больше вопросов возникает у людей: какие могут быть побочные эффекты, какие есть вакцины, как долго будет держаться иммунитет после вакцинации и когда появятся антитела, можно ли выпивать спиртные напитки после введения препарата и т.д. На самые популярные ответили ниже.
На апрель 2021 года в РФ зарегистрированы три вакцины против коронавируса: «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), «ЭпиВакКорона» и «Ковивак». Все они направлены на помощь организму в выработке иммуноглобулинов для борьбы с инфекцией и вводятся в два этапа внутримышечно, но в чём их различие?
Если говорить о регистрации на рынке, то первой был «Спутник V» (август 2020 года), затем — «ЭпиВакКорона» (октябрь 2020 года) и только потом — «Ковивак» (февраль 2021 года).
Что касается разработчиков, то они тоже разные. В московском исследовательском центре им. Н.Ф. Гамалеи создали «Спутник V», а в новосибирском госцентре вирусологии и биотехнологии «Вектор» — «ЭпиВакКорона». Что касается третьего препарата, его разработали учёные федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова.
Есть разница в составах и принципах действия всех трёх медикаментов:
Различны они и по срокам введения второго компонента вакцины: «Спутник V» — строго через 21 день после первой прививки, «ЭпиВакКорона» — спустя две-три недели, а «Ковивак» — по прошествии 14 дней.
При этом возрастные ограничения почти у всех препаратов одинаковые — 18-60 лет. Но недавно для иммунизации людей старше 60 лет рекомендовали «Спутник V» и «ЭпиВакКорону».
Все три вакцины доступны для использования, но есть нюанс — не все завезены в регионы. К примеру, в Белгородской области до недавнего времени желающих прививали только «Спутником V». Некоторых местных жителей этот факт возмущал. Об этом во время прямой линии говорил глава регионального депздрава Андрей Иконников. Он уточнял, что область не занимается распределением вакцины. Такие полномочия есть лишь у Министерства здравоохранения. Но область подала заявку на поставку «ЭпиВакКороны».
14 апреля стало известно, что вакцина до Белгородской области наконец-то дошла. Первой партией «ЭпиВакКороны» будут прививать маломобильных жителей региона.
Чтобы сформировались антитела, выработался иммунитет, человеку необходимо привиться двумя дозами вакцины. Причём неважно, какой это будет препарат из трёх доступных. Все они двухкомпонентные.
И, как отмечал руководитель депздрава Белгородской области Андрей Иконников, иммуноглобулины могут появиться не сразу. Для нормального титра нужно время — около 21 дня после введения второго компонента. Уточним, что минимальный титр, говорящий о выработке антител, равен единице.
После прививок в Белгородской области ещё не было случаев проявления побочных эффектов. Были лишь реакции на медикамент, что считается нормальным (могут проявиться после любой прививки): субфебрильная температура (37-38°), покраснение и/или боль в месте введения вакцины, лёгкое недомогание, головная боль, першение в горле и заложенность носа.
Продолжаться это может до трёх суток, но необязательно. Многие согласившиеся на иммунизацию и вовсе не почувствовали никаких изменений в организме. Но у некоторых могут проявиться более серьёзные ухудшения состояний, которые можно назвать «побочкой»: температура 40 °С и выше, обмороки, сильная боль в горле, тошнота, сопровождающаяся рвотой, пелена перед глазами.
Со 100% вероятностью никто не может сказать, как долго после введения той или иной вакцины у человека продержится иммунитет. Всё потому, что каждый организм индивидуален. Но учёные назвали примерные временные рамки, в которых иммунитет будет держать оборону против коронавируса:
Причём пациенты, которых уже прививали, могут провакцинировать ещё раз в будущем, когда действие препарата пройдёт. Это не разовый укол. В новых реалиях прививку от ковида можно сравнить с обычной вакциной против сезонного гриппа.
Стоит сказать сразу, что полный запрет алкоголя на каком-либо этапе вакцинации нигде не прописан, даже в соглашении, которое подписывают добровольцы. Единственно, о чём стоит помнить, — алкоголь влияет на иммунитет и в целом здорово ослабляет организм. Поэтому доктора советуют отказаться от спиртных напитков на три дня до и три дня после прививки. Это поможет организму легче принять препарат и, возможно, быстрее сформировать антитела.
Прежде всего надо понимать, что испытать вакцину может не каждый. Будущий участник клинических испытаний должен пройти осмотр врача и сдать некоторые анализы, например, на злоупотребление спиртными напитками и наркотическими веществами, биохимию и клинический анализ крови, а женщины — тест на беременность. Список может корректироваться. Важно также, что обычно для испытаний не берут людей с вредными привычками. Иногда допускается курение.
Чтобы узнать, какие испытания проводятся и куда ещё требуются добровольцы, надо зайти на сайт госреестра лекарственных средств и выбрать вкладку ГРЛС. Там есть раздел «Клинические исследования».
Также есть странички в социальных сетях, на которых ищут добровольцев, которые согласились бы испытать вакцину или какое-то лекарство. Обычно такое участие оплачивается, но стоит 100 раз подумать, прежде чем гнаться за такими деньгами. Особенно, разыскивая исследования через соцсети.
Известно, что за испытание вакцины от ковида испытуемым платят от 5000 до 10 000 рублей. Фаза испытаний «Спутника» уже завершена, а вот для препарата «ЭпиВакКорона» добровольцы ещё требуются, как и для вакцины AD5-nCOV.
Может, для кого-то это станет неожиданностью, но делать прививки от коронавируса начали не только в медучреждениях, но и в других пунктах вакцинации. Например, есть выездные площадки и специально оборудованные места в торгово-развлекательных центрах. И важно знать, что такая вакцинация является бесплатной. Сделать прививку от COVID-19 за деньги нельзя. Если кто-то предлагает такой вариант, это точно мошенники.
Где можно пройти иммунизацию в Белгороде, рассказываем ниже.
Как уже упоминалось выше, большинство белгородцев получают дозу вакцины «Спутник V». Завезённая в апреле «ЭпиВакКорона» (первая поставка) достаётся пока только инвалидам и другим маломобильным гражданам.
Изначально в регионе было несколько площадок на базе больниц и поликлиник, но постепенно их число возрастало. К 9 апреля в Белгородской области были развёрнуты 74 стационарные площадки и 69 выездных бригад для иммунизации людей на дому.
Теперь «уколоться» можно даже в ТЦ и ТРЦ, если при себе имеется паспорт, медицинский полис и СНИЛС. В Белгороде такой пункт вакцинации есть в «МегаГринне». И что важно, здесь это можно сделать без предварительной записи.
Кроме ТЦ, в областном центре можно записаться на иммунизацию, обратившись в медучреждение, за которым вы закреплены. Но есть шесть основных площадок (нанесены на интерактивную карту Белгорода):