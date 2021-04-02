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В Белгородской области не было случаев госпитализации после прививки от коронавируса

2 апреля 2021, 11:51
Фото: Бел.Ру
По словам начальника депздрава, на территории региона не было случаев, когда после вакцинации от COVID-19 человека госпитализировали. Некоторые привитые пациенты жалуются только на кашель, температуру и боль в месте укола.

На брифинге по ситуации с коронавирусом в пятницу, 2 апреля, начальник департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что на территории региона не зарегистрировано случаев, при которых после вакцинации от коронавируса пациента приходилось госпитализировать с серьёзными побочными эффектами.

Таких случаев я не знаю. Да, есть реакция организма. Например, температура 2–3 дня. Андрей Иконников, начальник департамента здравоохранения Белгородской области

Ранее в депздраве сообщали, что плохое самочувствие после прививки появлялось у 20% людей.

Также в регионе не было и случаев, когда после прививки у пациента диагностировали коронавирус. Отметим, что вакцинация не даёт абсолютно гарантии того, что человек не сможет заразиться коронавирусной инфекцией. Так, около тысячи привитых ранее москвичей заразилось COVID-19 после прививки.

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#Новости#Депздрав#Коронавирус#Вакцинация#Эксклюзив#Медицина
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