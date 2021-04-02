В Белгородской области не было случаев госпитализации после прививки от коронавируса

На брифинге по ситуации с коронавирусом в пятницу, 2 апреля, начальник департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что на территории региона не зарегистрировано случаев, при которых после вакцинации от коронавируса пациента приходилось госпитализировать с серьёзными побочными эффектами.
Таких случаев я не знаю. Да, есть реакция организма. Например, температура 2–3 дня. Андрей Иконников, начальник департамента здравоохранения Белгородской области
Также в регионе не было и случаев, когда после прививки у пациента диагностировали коронавирус. Отметим, что вакцинация не даёт абсолютно гарантии того, что человек не сможет заразиться коронавирусной инфекцией. Так, около тысячи привитых ранее москвичей заразилось COVID-19 после прививки.